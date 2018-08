Fusillade meurtrière à Fredericton: l'identité des policiers dévoilée

La police de Fredericton a dévoilé l'identité des deux policiers figurant parmi les quatre victimes d'une fusillade survenue vendredi matin dans un quartier résidentiel du nord de la ville du Nouveau-Brunswick.

Selon la chef de police Leanne Fitch, il s'agit de Robb Costello et de Sarah Burns. Les noms des deux autres personnes tuées durant l'incident, un homme et une femme, n'ont pas été divulgués.

Our deepest condolences to the families of our fallen members 45-year-old Lawrence Robert Costello and 43-year-old Sara Mae Helen Burns and the other victims in this morning's shootings. pic.twitter.com/9TeWn5OqWx