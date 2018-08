Les bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater cette semaine

Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

BEL CANTO

Date de sortie : 14 septembre 2018

Réalisation : Paul Weitz

Distribution : Julianne Moore, Ken Watanabe, Christophe Lambert

FAHRENHEIT 11/9

Date de sortie : 21 septembre 2018

Réalisation : Michael Moore

THE KINDERGARTEN TEACHER

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Sara Colangelo

Distribution : Rosa Salazar, Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal

THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS

Date de sortie : 2 novembre 2018

Réalisation : Lasse Hallström, Joe Johnston

Distribution : Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew Macfadyen

SLAUGHTHERHOUSE RULEZ

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : Crispian Mills

Distribution : Simon Pegg, Hermione Corfield, Michael Sheen