7 produits fou raides pour votre prochain BBQ

Saucisses de canard - Canards du Lac Brome

Lac Brome

Les saucisses de luxe de style artisanal de l'entreprise québécoise Canards du Lac Brome sont addictives. Composées uniquement de viande de canard élevé sans antibiotiques ni hormones, elles sont moins grasses en bouche, denses - on sent les morceaux de viande -, et remplies de saveur.



Canards du Lac Brome a récemment revu son image de marque et en a profité pour revoir ses recettes de saucisses tomates séchées et ail, et orange canneberge en plus d'en ajouter deux nouvelles : poivre et ail (style Toulouse - notre préférée) et Italienne.



Et comme elles sont vendues entièrement cuites, nul besoin de se soucier de manger de la viande crue. Un achat gagnant pour le barbecue!



10,99 $ pour 4 saucisses, en vente chez Métro (La Toulouse est aussi disponible chez Costco en paquet de 8 pour 13,99$)