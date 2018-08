Les funérailles nationales de l'ancien ministre et philanthrope Paul Gérin-Lajoie étaient célébrées jeudi à la basilique cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal.

M. Gérin-Lajoie, l'un des principaux artisans de la "réforme de l'éducation" au Québec pendant la Révolution tranquille, est mort le 25 juin à l'âge de 98 ans. Il avait été le premier titulaire du ministère de l'Éducation du Québec, et s'est consacré plus tard à la coopération internationale, notamment pour promouvoir l'éducation dans les pays en voie de développement.

Plusieurs personnalités politiques assistaient aux funérailles nationales, jeudi, dont le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale du canada, Julie Payette.

À son arrivée à la cathédrale, jeudi matin, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a rappelé que Paul Gérin-Lajoie avait été "un grand homme de plusieurs façons, et pour longtemps".

"C'est probablement le grand bâtisseur de la modernité québécoise, a-t-il dit. C'est l'éducation qui a émancipé les Québécois dans les années 1960, qui les a propulsés vers la modernité, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus son rôle en relations internationales, en développement international."

THE CANADIAN PRESS Quebec Premier Philippe Couillard speaks during the funeral of Paul Gerin-Lajoie in Montreal, Thursday, August 9, 2018. THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a salué son illustre prédécesseur, "un politicien hors norme, avec un sens du devoir, de l'engagement, un sens humaniste aussi, dont on devrait vraiment tous s'inspirer".

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, qui a déjà été ministre de l'Éducation dans un gouvernement du Parti québécois, a quant à lui salué le créateur de la "doctrine Gérin-Lajoie", qui prévoit que le Québec joue un rôle direct sur la scène internationale dans les domaines qui sont de sa compétence constitutionnelle.

"Quand, par exemple, un ministre de l'Éducation va à l'international, il parle au nom du Québec _ il n'a pas de permission à demander à Ottawa", a rappelé M. Legault. "Donc, c'est un grand, grand nationaliste (...) un grand homme, un grand Québécois."

L'ex-première ministre péquiste Pauline Marois, qui a elle aussi été ministre de l'Éducation, a soutenu que M. Gérin-Lajoie laissait "un énorme héritage" aux Québécois. "Mais j'avoue que le plus bel héritage, à mon point de vue, c'est l'accès à l'éducation. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui."

L'actuel chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a salué un homme "qui voulait construire, qui voulait sortir du cadre, qui voulait sortir de la norme", selon lui. "Et c'est ça qu'il nous dit finalement. Contentez-vous pas de ce qui existe: pensez à ce qui devrait exister, faites-le!"

Les funérailles nationales étaient présidées par l'archevêque de Montréal, Christian Lépine. Le premier ministre Couillard, la ministre David et l'écrivain Dany Laferrière ont notamment pris la parole pour rendre hommage à M. Gérin-Lajoie.

La veille, la dépouille avait été exposée en chapelle ardente à la cathédrale.