Rappel de 500 000 jouets du Dollarama

Si vous avez acheté des jouets ces dernières années dans les magasins à rabais Dollarama, peut-être que vous devrez les retourner.

Santé Canada procède au rappel de 516 125 balles rebondissantes vendues à travers le Canada depuis janvier 2012.

Le jouet visé est composé d'une boucle pour cheville rose et d'une balle multicolore liées ensemble par un cordon en plastique. Il pourrait contenir des phtalates - ajoutés dans le plastique pour le rendre plus souple - en concentrations supérieures aux limites permises.

Photo fournie par Santé Canada

Si le joujou est inséré dans la bouche des enfants et mâchouillé, il peut causer des anomalies de la reproduction et des troubles de croissance chez les jeunes.

En date du 27 juillet 2018, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise relativement à l'utilisation de ces jouets. Santé Canada recommande toutefois de le jeter ou de se le faire rembourser dans un Dollarama, et ce, même sans facture.

Le numéro de produit 14-1401338 figure sur la partie inférieure de l'emballage et le CUP 667888025213 figure à l'arrière.

