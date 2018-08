Quand «Game of Thrones» suit Maisie Williams jusqu'au restaurant

Elle a beau n'avoir que 21 ans, c'est déjà le rôle de sa vie. Depuis 2011, Maisie Williams incarne Arya Stark à la télévision, l'un des personnages les plus fascinants et les plus importants de Game of Thrones. Ou plutôt incarnait, puisqu'elle lui a fait ses adieux il y a quelques semaines.

«Quelle joie ça a été. C'est parti pour de nouvelles aventures», écrivait-elle le 7 juillet dernier, expliquant qu'elle avait terminé le tournage de la neuvième et dernière saison de la série inspirée par l'œuvre de George R.R. Martin. Et pourtant, malgré la fin de leur histoire commune, Arya Stark continue de la poursuivre où qu'elle aille.

L'actrice britannique a effectivement partagé sur Instagram une amusante photographie de son dernier repas à la pizzeria Franco Manca située à Bath, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Non seulement sa pizza a la forme d'un cœur, mais elle est également accompagnée d'un petit mot qui parlera aux fans de la série : «Valar morghulis».

Deux mots qui pourraient se traduire par «tout homme doit mourir tôt ou tard», et qui accompagnent le personnage d'Arya Stark, passée de jeune princesse rebelle à assassin mortel au fil des huit premières saisons de Game of Thrones.

On imagine aisément que le serveur aura voulu lui faire un clin d'œil et, pourquoi, pas tenter d'obtenir quelques informations quant à la suite des événements pour la jeune femme. Car si Maisie Williams connaît le destin de son personnage et la façon dont Game of Thrones va se terminer, la quasi-totalité de l'Humanité, elle, l'ignore totalement.

