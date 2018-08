Lancement de l’INFO de Radio-Canada: nouvelle saison bien remplie

La saison 2018-2019 de l'INFO de Radio-Canada sera en branle dès le 13 août, campagnes électorales au Québec et au Nouveau-Brunswick obligent! C'est mercredi matin que Luce Julien, nouvelle directrice générale de l'information de Radio-Canada, a dévoilé ce qui attend le public à la télé, à la radio et en ligne.

Après le départ de Michel Cormier à la tête de l'information, est-ce qu'on aura droit à un grand chambardement dans la programmation 2018-2019 de l'INFO de Radio-Canada? C'est plutôt la constance qui est mise de l'avant dans cette première saison signée Luce Julien. «Je suis totalement à l'aise avec les choix qui ont été faits avant mon arrivée. J'entreprends mon mandat dans un esprit de continuité. Ce qui me tient le plus à coeur, c'est la diversité des points de vue.»

On le devine déjà, les élections prendront une part importante de l'antenne lors de la prochaine saison. Dès que la campagne électorale sera mise en branle, Patrice Roy sera à l'antenne de ICI RDI. Anne-Marie Dussault offrira d'ailleurs une émission spéciale de 24/60 sur ICI RDI.

Le grand débat des chefs 2018, de nouveau animé par Patrice Roy, se tiendra le 13 septembre dans un tout nouveau cadre puisque les questions seront fournies par le public. Le présentateur offrira également une émission spéciale pour les élections le 1er octobre sur ICI Radio-Canada Télé et ICI RDI. Du côté d'ICI Première, c'est Jean-Sébastien Bernatchez qui sera au micro.

Courtoisie Radio-Canada

Phare sur ICI RDI

Encore cette saison, ICI RDI se donne le mandat d'être aux premières loges de l'actualité pour le public. Dès 5h du lundi au vendredi, place à Marc André Masson et son équipe de RDI Matin. Dès 9h30, Christine Fournier prendra la relève pour nous présenter L'Info, suivie par Isabelle Richer de 11h30 à midi, qui traite de l'actualité policière et judiciaire. De 13h30 à 16h, place à L'Info avec Alexis de Lancer. À 17h, les téléspectateurs pourront voir En direct avec Patrice Roy. Gérald Fillion sera à la barre de RDI Économie dès 18h30, alors qu'Anne-Marie Dussault sera en ondes dès 19h avec 24/60.

Les fans de politique seront heureux d'apprendre l'arrivée de l'émission Mordus de politique du lundi au vendredi de 16h à 17h. L'émission animée par Sébastien Bovet mettra de l'avant plusieurs enjeux de la vie politique avec rigueur oui, mais aussi de manière ludique. Julie Drolet animera du lundi au jeudi à 12h30. Le vendredi à 12h30, place plutôt à La période de questions - qui deviendra Match des candidats en campagne électorale.

Offre télé complète sur ICI Radio-Canada Télé

Dès le 13 août, Céline Galipeau, Pascale Nadeau et Patrice seront de retour à la barre du téléjournal. Du lundi à jeudi à 22h (21h et 22h sur ICI RDI), place au Téléjournal avec Céline Galipeau. Le vendredi à 22h (21h et 22h sur ICI RDI) et samedi et dimanche à 18h et 22h (17h, 18h, 21h et le samedi à 22h sur ICI RDI), les téléspectateurs auront droit au Téléjournal avec Pascale Nadeau. Le lundi au vendredi à 18h, c'est toujours Patrice Roy qui sera à l'animation du téléjournal. Sur l'heure du lunch, c'est Geneviève Asselin qui sera de service du lundi au vendredi, alors que Claudine Bourbonnais prendra le relais le week-end.

Courtoisie Radio-Canada

Tous les magazines d'affaires publiques seront de retour dès septembre sur ICI Radio-Canada et ICI RDI. On parle bien sûr de La Facture animé par François Sache le mardi à 19h30 (dimanche à 17h30 sur ICI RDI), L'épicerie animé par Denis Gagné et Johane Despins le mercredi à 19h30 jusqu'au 3 octobre (samedi à 17h30 sur ICI RDI), Enquête animé par Marie-Maude Denis et Isabelle Richer le jeudi à 21h (samedi à 20h sur ICI RDI), La semaine verte animé par Catherine Mercier le samedi à 17h et dimanche à 12h30 (dimanche à 23h sur ICI RDI), Découverte animé par Charles Tisseyre le dimanche à 18h30 (en simultané sur ICI RDI), Coulisses du pouvoir animé par Daniel Thibeault le dimanche à 11h et Second regard animé par Alain Crevier le dimanche à 13h30.

Ajout intéressant à la programmation d'ICI Radio-Canada Télé, le segment Doc Humanité le samedi à 22h30. L'idée? Dès le 13 octobre, les téléspectateurs pourront découvrir plusieurs documentaires bien d'ici, dont Corps à la carte de Jean-Simon Chartier qui s'intéresse à la chirurgie esthétique, Derrière les portes de l'ITHQ qui nous permettra d'en savoir plus sur l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec dans le cadre de ses cinquante ans, etc.

Les reportages seront également à l'honneur grâce aux grands reportages. Entre les multiples offres, le public pourra notamment découvrir le 30 août Ti-gars, qui raconte la transition physique de Virginie qui devient peu à peu Vincent et Amours criminels qui met de l'avant des femmes tombées amoureuses de prisonniers le 8 octobre.

L'info autrement

Sur les ondes de ICI Radio-Canada Première, les Radiojournaux sont de retour du lundi au vendredi entre 6h et 17h, et le samedi et dimanche à 9h, 12h et 18h. Michel C. Auger sera à la barre de Midi Info du lundi au vendredi de 11h30 à 13h. Jean-Sébastien Bernatchez sera au micro à L'Heure du monde du lundi au vendredi de 18h à 19h et Michel Désautels nous revient avec Désautels le dimanche de 10h à midi.

L'offre en ligne ne sera d'ailleurs pas en reste grâce à radiocanada.ca, qui donne accès à tous les contenus de l'INFO, ainsi qu'à la refonte de l'application INFO. Le laboratoire de journalisme Rad sera également de retour. Dans le cadre de la campagne électorale, le mandat sera d'informer le public d'une manière différente et créative, en s'intéressant aux rouages de la vie politique par exemple.