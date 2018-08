Deux hommes ont été sauvés in extremis de la noyade mardi soir dans un immeuble commercial de Toronto par des policiers qui les ont sortis d'un ascenseur coincé au sous-sol qui se remplissait d'eau à cause d'une inondation.

La relationniste de la police de Toronto, Katrina Arrogante, explique que les fortes pluies de la soirée ont inondé l'édifice du nord de la ville et que six pieds d'eau se sont infiltrés dans l'ascenseur. Les deux hommes disposaient d'environ un pied au-dessus du niveau de l'eau pour pouvoir respirer.

Les deux policiers ont nagé jusque devant les portes de l'ascenseur et utilisé une barre de métal pour les ouvrir et leur permettre de sortir les deux malheureux qui étaient coincés.

This is the ramp to basement of building where men were rescued by Toronto Police from a flooded basement elevator. Water almost reaches top of the door. pic.twitter.com/XaER0YZk04 — Kevin Misener (@Misener680NEWS) 8 août 2018

From overnight: Storm causes extensive flooding in Toronto, power outage in North York https://t.co/WsQ2hmi6Ij pic.twitter.com/bd3qQieLnU — 680 NEWS Toronto (@680NEWS) 8 août 2018

Le sauvetage a eu lieu peu après 23h00. Un des deux sinistrés a été légèrement blessé à une main tandis que l'autre et les deux policiers sont sortis indemnes de leur mésaventure.

Pendant ce temps, un véritable déluge s'est abattu sur la métropole. Environnement Canada signale qu'en deux heures, 64 millimètres de pluie sont tombés à l'Aéroport Billy Bishop situé tout près du centre-ville.

Trois automobiles ont été submergées sous un viaduc et la police a dû aider à l'évacuation des occupants de quatre autres voitures prisonnières de l'eau dans un tunnel du centre-ville. Personne n'a été blessé.

De plus, une importante infiltration d'eau a eu lieu à l'hôtel de ville de Toronto.