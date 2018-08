La boîte de Pandore est ouverte. Ce lundi 6 août, le YouTubeur Squeezie a décidé de prendre la parole sur les abus de certains de ses collègues vidéastes.

Sur Twitter, Lucas Hauchard, de son vrai nom, a choisi de ne pas rester dans le silence. À travers deux tweets publiés un à la suite de l'autre, il évoque des YouTubeurs qui «profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels».

Sans donner de nom, il explique vouloir «mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter». Il affirme aussi que «traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps». Le 25 juin dernier, Squeezie avait déjà évoqué le sujet, mais de façon plus indirecte dans une de ses vidéos : lors d'une blague dans le contexte du jeu vidéo auquel il jouait, il déclarait ceci (à 1min37 dans la vidéo) : «J'adore ce que tu fais sur YouTube, je me suis abonné à ta chaîne, c'est génial tout ce que tu fais, surtout la fois où tu as contacté des mineures par messages privés pour sortir avec elles».