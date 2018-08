C'est une situation dans laquelle les pères et les tuteurs masculins se retrouvent fréquemment.

Vous êtes en public ou dans un restaurant avec un bébé ou un petit enfant. Inévitablement, cet enfant se salit (probablement au moment où votre nourriture arrive, parce que les bébés ont un vrai talent pour le choix du moment), mais quand vous arrivez à la salle de bain des hommes pour changer la couche de l'enfant... il n'y a aucune place pour le faire.

Souvent, il n'y a pas de tables à langer dans les toilettes publiques pour hommes, laissant aux pères et aux tuteurs peu d'options autres que d'aller dans la salle de bain des femmes avec leur bébé, de trouver un coin tranquille pour le changer à la vue de tous, ou de les changer de couche sur le sol.

Chris Webb, un père de deux enfants qui habite Pincourt au Québec, qui a dû changer son fils de 14 mois dans la salle de bain pour femmes d'un Tim Hortons la semaine dernière, en a assez.

Hey @TimHortons as you provide no other way to talk... I'm shocked and humiliated to have had to use the women's bathroom to change my child in one of your restaurants today. Your staff actually went out of their way to allow me to use it, but it's 2018 and both bathrooms should — Chris Webb (@Crippit) August 3, 2018

Have a change table in them. Getting out the house with my 1 year old and going for lunch shouldn't mean that I have to explain myself to women as to why I'm in the women's bathroom. Brining this up to the supervisor in the restaurant I was told "it's ok the women don't mind" — Chris Webb (@Crippit) August 3, 2018

«Hey @TimHortons comme vous ne fournissez pas d'autre moyen de parler... Je suis choqué et humilié d'avoir dû utiliser la salle de bain des femmes pour changer mon enfant dans l'un de vos restaurants aujourd'hui. Votre personnel a fait tout son possible pour me permettre de l'utiliser, mais c'est 2018 et les deux salles de bains devraient...»

«... avoir une table à langer. Sortir de la maison avec mon enfant de 1 an et aller déjeuner ne signifie pas que je dois expliquer aux femmes pourquoi je suis dans leur salle de bain. En rapportant cela au superviseur du restaurant, on m'a dit "ça ne dérange pas les femmes"».

Meet Chris Webb and his son, Owen. This dad says it's 2018, and it's time for diaper changing tables to be in men's washrooms too. pic.twitter.com/ISvVuTeV2m — Jaela Bernstien (@jbernstien) August 6, 2018

En entrevue à l'émission Daybreak de CBC à Montréal, Webb a expliqué qu'il avait emmené son fils Owen déjeuner alors que sa femme se faisait couper les cheveux. Quand il a eu besoin de changer la couche d'Owen, Webb s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tables à langer dans la salle de bain des hommes, et un superviseur lui alors a suggéré d'utiliser la salle de bain pour femmes.

Une femme qui est entrée alors que Webb était là a semblé surprise de le voir, et a demandé s'il était dans la mauvaise salle de bain avant de marcher dans la cabine à côté de la sienne, puis de partir, a raconté Webb.

«Puis elle s'est retournée et est partie. Elle se sentait clairement mal à l'aise», a déclaré Webb. «Comme nous sommes partis, la dame était à l'extérieur. Je me suis excusé. Elle a dit: "C'est bon, j'ai des enfants aussi."»

Tim Hortons ajoutera des tables à langer dans les toilettes pour hommes

Tim Hortons a publié un communiqué lundi expliquant que ses nouveaux restaurants incluront des tables à langer dans les toilettes des hommes.

Constructive conversation with @TimHortons this afternoon. All restaurants across Canada are being refurbished and change tables are being installed where possible. I made a lot of suggestions including staff training, signs in the mens washroom inviting them to speak to an — Chris Webb (@Crippit) August 6, 2018

Employee to use the womens and the women's door having a sign saying dad inside. Lots of room for improvement. — Chris Webb (@Crippit) August 6, 2018

«Conversation constructive avec @TimHortons cet après-midi. Tous les restaurants au Canada sont en cours de rénovation et des tables à langer sont installées dans la mesure du possible. J'ai fait beaucoup de suggestions, y compris la formation du personnel, des affiches dans les toilettes pour hommes les invitant à parler à un...»

«... employé doit utiliser la porte des femmes et des femmes avec une pancarte indiquant papa à l'intérieur. Beaucoup de place pour l'amélioration.»

«De toute évidence, en tant que marque familiale, nous devons mettre à la disposition de tous nos clients des tables à langer accessibles. C'est maintenant la norme dans notre nouveau restaurant qui se déploie à travers le Canada», soutient Tim Hortons dans le communiqué envoyé à CBC News.

Tim Hortons a contacté Webb lundi, a rapporté CBC News, et a expliqué que les franchises existantes au Canada seront également remises à neuf au cours des prochaines années pour ajouter des tables à langer dans les salles de bain des hommes (lorsque l'espace le permet).

Des parents se font entendre sur ce besoin

L'histoire survient alors que de plus en plus de parents se font entendre sur la nécessité des tables à langer dans les deux salles de bains. Selon un article publié en 2016 par Maclean, il y a au moins six pétitions en ligne en ce sens au Canada.

L'acteur Ashton Kutcher a attiré l'attention sur le problème en 2015, lorsqu'il a lancé une pétition en ligne demandant à Target et à Costco de «fournir des tables à langer universellement accessibles dans leurs magasins». Sa publication sur le manque de table à langer dans les salles de bain des hommes rapidement devenue virale.

Les restaurants ne sont pas obligés d'avoir des tables à langer

Comme beaucoup de parents se rendent compte que lorsqu'ils essaient de manger dans un restaurant avec leurs bébés, il n'y a pas de législation dans aucune province qui oblige la présence de tables à langer - que ce soit dans les toilettes des femmes ou des hommes - dans les commerces, selon le Globe and Mail. Restaurants Canada a déclaré à Global News en janvier qu'il s'agissait d'une courtoisie envers les clients et qu'elle était volontaire, mais que la situation change.

«Il y a une opportunité d'éducation et de sensibilisation ici en termes de création d'environnements plus inclusifs dans tous les lieux publics», a déclaré Joyce Reynolds de Restaurants Canada à Global News. «Si de plus en plus de clients demandent quelque chose, vous trouverez que les restaurants le fourniront.»

Just to clarify some points regarding my trip to @TimHortons my son had toast and peanut butter... pretty healthy... We walked there, no trunk to use to change him in... I'll keep going in the women's washroom if I have to, but I shouldn't have to... It's 2018 — Chris Webb (@Crippit) August 7, 2018

En Ontario, tous les établissements construits à partir de 2015 exigent une table à langer dans les toilettes familiales. Et en 2016, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a signé la BABIES act, exigeant des postes de changement de couches dans chaque salle de bain d'un bâtiment public, y compris les salles de bain des hommes.

«Je vais continuer à aller dans les toilettes des femmes si je le dois», a écrit Webb sur Twitter mardi.

«Mais je ne devrais pas avoir à le faire ... C'est 2018.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

