Revivez en images le (très long) concert de The Smashing Pumpkins au Centre Bell

The Smashing Pumpkins, l'un des groupes phares du rock alternatif américain des années 1990, était de passage au Centre Bell, ce mardi 7 août, dans le cadre de la tournée Shiny And Oh So Bright.

Le rendez-vous était d'autant plus spécial pour le 9970 spectateurs présents, puisqu'il s'agit de la première série de concerts en près de vingt ans réunissant Billy Corgan et les membres fondateurs du groupe Jimmy Chamberlin et James Iha.

David Kirouac était sur place pour immortaliser la soirée en photos.

The Smashing Pumpkins au Centre Bell











SETLIST

Disarm

Rocket

Siva

Rhinoceros

Space Oddity (reprise de David Bowie)

Drown

Zero

The Everlasting Gaze

Stand Inside Your Love

Thirty-Three

Eye

Soma

Blew Away

For Martha

To Sheila

Mayonaise

Porcelina of the Vast Oceans

Landslide (reprise de Fleetwood Mac)

Tonight, Tonight

Stairway to Heaven (reprise de Led Zeppelin)

Cherub Rock

1979

Ava Adore

Try, Try, Try

The Beginning Is the End Is the Beginning

Hummer

Today

Bullet With Butterfly Wings

Muzzle

Solara

Baby Mine (reprise de Betty Noyes)