À la recherche d'un nouveau défi ? Et s'il se trouvait chez McDonald's ? La chaîne de restaurants à service rapide et ses franchisés tiennent leur Journée d'embauche nationale le 8 août afin de recruter plus de 6 500 personnes dans ses établissements de partout au pays.

McDonald's a besoin de gens pour travailler à la caisse, à la préparation des repas, au service au volant, mais elle recherche également des spécialistes de l'expérience-client et, surtout, des gestionnaires. Est-ce toi le prochain gérant ?

Courtoisie/McDonald's

Accéder à un poste de gérant

Tu as la fibre entrepreneuriale et des qualités de gestionnaire ? Plusieurs postes de gérants sont à pourvoir dans les restaurants du Québec. L'expert en leadership et en performance Martin Latulippe nous explique en huit points comment une carrière chez McDonald's peut être hyper enrichissante dans le contexte économique actuel. « McDonald's est un employeur de choix. Être gérant dans un de ses restaurants est une excellente occasion de développer à un jeune âge ses compétences en finance, en coaching, en gestion, en marketing, etc. Cela va bien au-delà de la restauration », indique-t-il.

La possibilité de gravir les échelons

Savais-tu que près de la moitié des franchisés canadiens actuels de la chaîne ont débuté leur carrière comme employés en tant qu'équipiers ou gérants ? Voilà ce qui distingue l'organisation de plusieurs autres: elle permet à ses équipiers qui démontrent des qualités de leadership de gravir les échelons et d'accéder à d'autres postes stimulants rapidement.

Courtoisie/McDonald's

Une formation reconnue mondialement

« [Les dirigeants de] McDonald's rejoignent mes valeurs dans la mesure où ils embauchent sur l'attitude et ils forment ensuite les compétences », résume Martin Latulippe.

Le secret de ce succès réside, en partie, dans la formation continue qui est offerte aux employés et qui est de calibre international. « Plusieurs organisations tardent encore à bien former leurs employés, ce qui n'est pas le cas chez McDonald's. » Cette opportunité de croissance au sein de l'entreprise permet d'accéder à un poste de gestionnaire, par exemple.

Ainsi, un simple emploi d'été peut vite se transformer en une carrière stimulante.

Un emploi stimulant

Travailler chez McDonald's n'a rien d'ennuyant. C'est tout le contraire. Si certains employés disent aimer l'adrénaline des périodes achalandées, pour d'autres c'est l'esprit d'équipe, voire de famille, qui règne au travail, qui est une source de motivation, ou encore, le plaisir de tisser des liens avec les clients réguliers.

Une expérience pertinente

C'est connu : la simple mention de McDonald's dans son curriculum vitae ouvre des portes. Surtout en tant que gérant. Selon une étude Ipsos, 70 % des employeurs interrogés affirment que la mention de l'expérience de travail chez McDonald's renvoie à une image positive du candidat.

Plus que cela, il s'agit d'une expérience de travail qui sert pour toute une vie, renchérit Martin Latulippe. « C'est un apprentissage professionnel, mais aussi social et personnel ».

Un sentiment de fierté

Martin Latulippe salue l'audace de McDonald's qui, depuis plusieurs années, adopte une approche différente quant au recrutement des nouveaux employés. « Elle mise sur le sentiment de fierté d'y travailler et ne cesse d'innover dans sa façon de recruter. »

En 2011, McDonald's du Canada et ses franchisés ont été la première chaîne de restauration rapide à tenir une journée d'embauche nationale. Depuis, ils ont engagé plus de 55 000 employés grâce à cet événement, dont plus de 8 900 l'an dernier.

Courtoisie/McDonald's

Une ambiance positive

« Dès qu'on entre dans un restaurant McDonald's, on le remarque : les employés accueillent chaque client avec un sourire et un bonjour. Un petit détail qui fait toute la différence dans le service à la clientèle », indique le spécialiste en leadership et en performance.

Ces sourires sont certes la marque du professionnalisme derrière l'entreprise : ils sont aussi le résultat du climat positif et de la bonne humeur qui y règnent. « Le climat de travail est très important de nos jours et McDonald's l'a compris depuis plusieurs années. », poursuit M. Latulippe.

Des horaires flexibles

« Avant même que ce soit la mode, McDonald's a été un pionnier en proposant depuis plusieurs années des horaires flexibles, ce qui est un point hyper important pour les nouvelles générations », précise M. Latulippe.

Cette flexibilité permet aux jeunes de prioriser leurs études et de gérer leur emploi du temps. Elle permet aussi à des pré-retraités de diminuer leurs heures de travail, à de jeunes mères de famille à effectuer un retour graduel sur le marché du travail, etc.

Tous ces avantages te sont offerts à portée de main, il ne reste plus qu'à te présenter en restaurant et rencontrer l'équipe. Ce mercredi, rends-toi dans un restaurant McDonald's participant pour postuler et qui sait, tu deviendras peut-être le gérant de l'année!