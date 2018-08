ICI ARTV et ICI Explora : une nouvelle saison prometteuse

C'est dans une ambiance sympathique que Dominique Chaloult, directrice générale de la télévision de Radio-Canada, et Marie-Claude Wolfe, première directrice des chaînes spécialisées de Radio-Canada, ont dévoilé la saison 2018-2019 des chaînes ICI ARTV et ICI Explora mardi matin, accompagnées de quelques têtes d'affiche. Tour d'horizon de ce qui vous attend au petit écran.

Encore plus de culture à ICI ARTV

Du côté d'ICI ARTV, Dominique Chaloult a vite indiqué que la chaîne spécialisée dans la culture allait encore plus s'y consacrer pour sa nouvelle saison. «Cette année, on a décidé de donner un coup de barre pour prendre une position plus claire.»

C'est dans ce sens que la chaîne offrira trois nouvelles productions originales. Dès le vendredi 17 août à 20h, c'est France Beaudoin qu'on pourra voir au micro de l'émission Pour emporter, une série d'entrevues avec des artistes qui viendront parler de tout et de rien. Que ce soit Serge Denoncourt qui se confie sur sa vision de l'amour, Maripier Morin émue aux larmes par quelques mots écrits sur elle par Robert Jasmin ou Frédéric Lenoir qui discute de Trump, ça ratisse large et bien.

Radio-Canada

Émilie Perreault proposera aussi 20 rencontres entre artistes et personnes qui ont été touchées par leur oeuvre dès le vendredi 26 octobre à 20h dans Faire oeuvre utile, émission qui s'annonce excellente. Sébastien Diaz sera aussi de l'aventure ICI ARTV cette saison grâce à L'effet wow, qui aurait pu s'appeler «olé ou yé, vraiment» selon l'animateur. L'idée? Découvrir la culture à travers plusieurs segments, toujours dans le plaisir. À suivre dès le 11 janvier à 22h.

C'est le lundi qui sera la soirée officielle de la culture sur ICI ARTV dès 20h30. Qu'est-ce que le public pourra y découvrir? Entre autres, mentionnons le documentaire Louise Lecavalier - Sur son cheval de feu et le concert de Peter Gabriel, Back to Front - Live at the O2.

Les téléspectateurs pourront retrouver Rebecca Makonnen, Marc Cassivi et Jean-Sébastien Girard dans Esprit critique dès le jeudi 20 septembre à 20h; ainsi qu'Anne-Marie Winthenshaw, Thérèse Parisien, Nathalie Petrowski et Dave Ouellet dans C'est juste de la TV dès le vendredi 21 septembre à 21h. C'est pour une 16e saison que Patrick Norman reviendra dès le 1er décembre sur les ondes d'ICI ARTV avec Pour l'amour du country.

Envie d'une pause cinéma? Possible le samedi à midi et 14h30, ainsi que le dimanche à 20h, si vous avez envie de jeter un oeil à des films de la trempe de L'origine des espèces de Dominic Goyer et Nelly d'Anne Émond.

Plusieurs séries seront également présentées. On pourra entre autres découvrir Conséquences, une série acadienne qui porte sur l'agression sexuelle d'une jeune fille, mettant notamment en vedette Isabelle Cyr, Paul Doucet et Hélène Florent, qui risque de faire beaucoup jaser. Du côté des séries étrangères, on note La révolte des bonnes filles dès le 11 août, Howards End dès le 9 septembre, Génie: Picasso dès le 20 octobre et Grantchester dès le 1er novembre.

Bien sûr, on pourra compter sur ICI ARTV pour la suite des festivités après le Gala de l'ADISQ le 28 octobre, Les Olivier le 9 décembre et les Prix Gémeaux le 16 septembre. D'ailleurs, Anaïs Favron assurera l'avant-première de ce gala dès 14h30.

Phare sur ICI Explora

L'ennui ne sera certainement pas au rendez-vous du côté d'ICI Explora, qui propose plus de 40 nouveautés pour sa nouvelle saison, entre productions originales, documentaires et retour d'émissions populaires.

On a déjà le regard tourné vers la production originale Le gros laboratoire, une émission déjantée à suivre le mercredi à 21h dès le 19 décembre 2018. Animée par Jean-René Dufort, la nouveauté s'interroge sur les comportements humains. Et ça va loin! Dans un concept rappelant vaguement le film allemand L'expérience d'Oliver Hirschbiegel, 100 cobayes suivent les indications de Dufort et de sa coanimatrice Marie-Pier Elie, journaliste scientifique. «C'est assez fou comme idée. Le producteur est en burn out!» a blagué Dufort.

Radio-Canada Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie - Le gros laboratoire

Saviez-vous qu'environ 5 personnes par jour sont sauvées d'une mort certaine par l'équipe héliportée de recherche et de sauvetage de la Sûreté du Québec? Au rang des productions originales, on note aussi Sauvetage ultime, qui mettra en vedette ces héros dans l'ombre dès janvier 2019. Cet hiver, place aussi à Photographes voyageurs, qui suit 5 photographes dans leurs voyages.

Le public pourra entre autres découvrir la nouvelle série documentaire Les pionniers de la vie moderne dès le 21 août à 22h, qui retrace les découvertes qui ont mené au monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Place également à Anomalies humaines au service de la science dès le 15 août à 21h qui met de l'avant des curiosités médicales, ainsi que suivre l'aventurier Steve Backshall dans Venezuela, l'expédition extrême dès le lundi 13 août à 21h.

L'espace sera mis de l'avant dans deux séries qui s'intéressent au métier d'astronaute. Dans Astronaute: le camp des recrues, on pourra suivre 12 personnes sans histoire qui passent les tests d'admission habituellement réservés aux astronautes sous l'oeil attentif de Chris Hadfield le jeudi à 21h dès le 28 novembre prochain. Phare aussi sur Les héros de l'espace, une émission qui met de l'avant les astronautes de l'ombre dès le jeudi 27 septembre à 21h.

Les téléspectateurs pourront également continuer à suivre Les aventures du pharmachien animée par Olivier Bernard, une des émissions les plus suivies de la chaîne, pour une troisième saison le vendredi à 19h30 dès le 14 décembre 2018. «C'est toujours un sujet de l'heure, la santé!», a indiqué Marie-Claude Wolfe. Jean-Michel Vanasse sera également de retour à la barre de Planète techno le vendredi à 19h dès le 5 octobre 2018. Les fans de l'émission On s'aime en chien, animée par Jean Lessard, reviendra pour une quatrième saison dès le 30 septembre à 18h.