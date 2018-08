Herbe à puce ou herbe à poux ? Deux choses à savoir

L'herbe à poux et l'herbe à puce sont facilement discernables, pourtant de nombreuses personnes confondent toujours ces deux plantes... et les problèmes de santé qu'elles entraînent ! Le Détecteur de rumeurs leur vient en aide.

L'herbe à poux — Ambrosia artemisiifolia

On peut toucher sans risque l'herbe à poux, c'est son pollen qui pose problème !

Comment la reconnaître

Pouvant atteindre 1,5 mètre de haut, on la reconnaît à son feuillage vert et dentelé, semblable à celui des carottes. De la fin juillet jusqu'aux premiers gels, ses fleurs mâles produisent de grandes quantités de pollen que le vent peut transporter sur plus de 200 km !

On retrouve l'herbe à poux principalement dans le sud du Québec (Outaouais, Montréal et Montérégie) dans les milieux urbains, en milieu agricole et aux abords des autoroutes. D'origine nord-américaine, elle a été introduite en Europe au XIXe siècle, où elle s'est propagée, notamment en France.

Ses effets sur la santé

L'herbe à poux est l'une des principales responsables de la rhinite allergique — communément appelée rhume des foins — dont souffre un Québécois sur huit. Les personnes allergiques à cette plante auront le nez bouché ou des éternuements ; les yeux rouges, enflés ou irrités ; un problème de respiration, de la toux et même de l'asthme.

L'herbe à puce — Toxicodendron radicans

L'herbe à puce est une plante qu'il ne faut pas toucher, car elle provoque des réactions cutanées importantes !

Comment la reconnaître

C'est une plante à trois folioles pointues, dont la bordure est plus lisse que celle de l'herbe à poux. Son feuillage lustré passe du rougeâtre au printemps au vert foncé en été et devient multicolore à l'automne. En juin et juillet, elle produit des grappes de petites fleurs blanc verdâtre, souvent dissimulées par le feuillage. Puis, en septembre, des fruits de la taille d'un pois font leur apparition. L'herbe à puce peut être grimpante, rampante ou buissonnante.

On la retrouve dans presque toutes les régions du Québec, à l'orée des bois, en bordure des routes et des cours d'eau et sur les terrains vagues.

Ses effets sur la santé

C'est l'urushiol, une toxine contenue dans sa sève, qui cause une dermatite de contact — c'est-à-dire une inflammation douloureuse de la peau. Pas moins de 85 % de la population est susceptible de réagir au contact de cette substance.

Les symptômes se manifestent habituellement dans les 24 à 48 heures suivant un contact direct ou indirect (par exemple avec le pelage contaminé d'un animal) et consistent en des rougeurs, des démangeaisons vives, une inflammation douloureuse ou des cloques. Habituellement, les symptômes disparaissent dans les 7 à 15 jours.

Herbe à poux : feuille dentelée, elle provoque le rhume des foins. On peut la toucher. Herbe à puce : feuille à trois folioles, substance toxique qui peut entraîner des réactions cutanées. Pas touche !

