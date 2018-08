Le président américain Donald Trump a lancé mardi un nouvel avertissement aux pays commerçant avec l'Iran après le retour des sanctions américaines, selon lui "plus dures que jamais" et qui atteindront en novembre "encore un autre niveau".

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!