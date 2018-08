Cette tendance sourcils devrait séduire le plus grand nombre

La semaine dernière, il était question du retour de sourcils ultra fins avec cette couverture du Vogue anglais avec Rihanna après des années de pilosité ultra fournie. On ne savait plus à quel saint se vouer.

Histoire de ne pas tout épiler et ensuite déprimer, regardez plutôt ce courant qui devrait plaire au plus grand nombre d'entre nous.

Voici le Lion Mane Brow - un mot clé ##lionmanebrows - autrement dit le sourcil le plus sauvage possible. En résumé, arborer des sourcils les plus naturellement sauvages, voici la solution à toutes les tendances et hésitations possibles.

Et le plus beau de ce courant? Quasi rien à faire. On brosse nos sourcils vers le haut et on applique un gel pour fixer le tout, même pas besoin ni de crayon ni de poudre.

Une publication partagée par Lion Mane Brows (@lionmanebrowsandmakeup) le le 6 Aoû 2018 à 12 h 40 m PDT

À VOIR AUSSI