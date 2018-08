La pluie diluvienne interrompt la Coupe Rogers

Les affrontements entre Maria Sharapova et Sesil Karatancheva et Tatjana Maria et Alizé Cornet ont été interrompus lundi soir à la Coupe Rogers, en raison d'un orage qui sévissait dans le secteur du Stade IGA.

Sharapova avait pris les devants 4-1 face à Karatancheva lorsque les organisateurs ont décidé d'interrompre la rencontre en raison de la pluie diluvienne.

Sur le court Banque nationale, le duel entre Maria et Cornet se dirigeait vers le deuxième set, alors que Maria menait 6-4.

Les organisateurs ont indiqué par l'entremise du compte Twitter officiel du tournoi que la reprise des activités se fera vers 20h30.

La Québécoise Françoise Abanda doit disputer le dernier match de la soirée contre Kirsten Flipkens.