Facebook a fermé quatre pages appartenant au célèbre théoricien du complot Alex Jones, dont deux propres à son émission "Infowars", pour avoir violé les politiques du réseau social en matière de discours haineux et de harcèlement.

Le géant américain a annoncé par communiqué, lundi, avoir également suspendu le compte d'Alex Jones pour une durée de 30 jours.

Facebook dit avoir supprimé les quatre pages après avoir été informé que leur contenu "glorifiait la violence" et employait des termes "déshumanisants" pour désigner les musulmans, les immigrants et les personnes transgenres.

Plusieurs autres sociétés de technologie ont récemment adopté des mesures contre le conspirationniste américain face à la grogne grandissante à son égard.

Apple a retiré cinq des six balados d'"Infowars" de ses applications iTunes et Podcast, rapportait dimanche BuzzFeed News.

Apple a expliqué "ne pas tolérer les discours haineux".

"Nous avons des directives claires que les créateurs et les développeurs doivent suivre pour garantir un environnement sûr pour tous nos utilisateurs", a déclaré l'entreprise.

La semaine dernière, le service de musique en continu Spotify a lui aussi supprimé certains épisodes du balado "The Alex Jones Show" pour violation de sa politique contre le contenu haineux.

Selon Alex Jones lui-même, ses émissions diffusées à la radio, sur YouTube et sur d'autres plateformes sont écoutées par pas moins de 70 millions d'auditeurs chaque semaine.

Alex Jones a déjà prétendu que la tuerie de l'école primaire Sandy Hook en 2012, qui avait coûté la vie de 20 enfants et de six adultes, était une mise en scène. Les proches de certaines des victimes l'ont poursuivi en justice pour diffamation et il reconnaît maintenant que la fusillade a bel et bien eu lieu, mais il maintient que ses allégations relevaient de la liberté d'expression.

