Quand on déménage, on aime avoir accès à Internet rapidement... mais pas à n'importe quel prix. Une Néo-Brunswickoise l'a appris à ses dépends ce weekend, lorsqu'un technicien de Bell a bâclé l'installation de sa nouvelle fibre optique.

Une internaute prénommée Nikki raconte qu'elle était ravie de pouvoir surfer sur le web vendredi, après avoir fait installer internet dans la maison où elle vient d'emménager.

Mais, plus tard dans la journée, elle s'est aperçue que quelque chose clochait. En descendant au sous-sol après avoir fait la vaisselle, elle a été surprise par une grosse flaque d'eau par terre. Elle a appelé un plombier, qui a retracé la source de la fuite: la fibre optique avait été installée directement à travers un important tuyau de drainage.

Well @Bell I am very angry and sad that you drilled the fibreop cable THROUGH my drain pipe on a LONG weekend when plumbers are going to be EXPENSIVE and not to mention, that means NO INTERNET. pic.twitter.com/1lZTcjyZl6