Donald Trump a admis dimanche que son fils avait rencontré une avocate russe "pour obtenir des informations" sur son opposante à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton, et a qualifié cette rencontre de "totalement légale".

Dans un tweet, le président américain épingle sa cible favorite, les médias généralistes qualifiés de "fausses informations": "Les Fake News rapportent, une pure invention, que je suis inquiet à propos de la réunion que mon merveilleux fils, Donald, a eu à la Trump Tower" en juin 2016.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!