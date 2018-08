Quand Céline Dion et Katy Perry prennent une photo

A « California Girl » and a girl from Quebec meet in Australia! You're the best Katy, thanks for the amazing show! Love you... - Céline xx... . Une « California Girl » et une fille du Québec se rencontrent en Australie! Tu es la meilleure Katy, merci pour ce spectacle incroyable! Je t'aime... - Céline xx... . 📸 @sydneylopez

