La BD «Vagin Tonic» a tout à vous apprendre sur le vagin

"Donc tu veux faire une BD sur le ... vagin?" "Oui! Le vagin, la chatte, la noune, zézette, la minette", écrit Lili Sohn dans l'une des premières pages de son livre. Le sexe féminin a beaucoup de surnoms mais le connait-on vraiment? Saviez-vous que le col de l'utérus ressemble étrangement au bout d'un pénis? Que toutes les vulves sont différentes? Que les médecins ont raconté beaucoup de bêtises sur les femmes à travers l'histoire? (Bon ça, on le savait déjà).

Après la trilogie La Guerre des Tétons sur son combat contre le cancer, Lili Sohn, illustratrice de 33 ans, revient avec un nouvel ouvrage pour nous en apprendre davantage sur l'anatomie féminine. Intitulé Vagin Tonic(prononcé "gin tonic"), le livre est un parfait cocktail d'humour et de pédagogie, à siroter sur la plage sans modération.

À la découverte des origines du monde

"J'ai eu un quotidien hyper-médicalisé. On a regardé mon corps dans tous les sens. Et je me suis rendue compte que je ne le connaissais pas du tout! Je n'avais aucune idée de comment il fonctionnait," explique Lili Sohn au HuffPost.

Lors de sa chimiothérapie, la jeune femme fait le choix de préserver ses ovocytes, car le traitement peut rendre stérile. En suivant ce processus médical, elle découvre qu'elle ne connait pas si bien sa propre anatomie.

"J'ai été choquée de ce que je ne connaissais pas du tout, raconte-t-elle. J'ai commencé à en parler autour de moi, avec ma mère et des amies. Je n'étais absolument pas la seule dans ce cas."

C'est donc naturellement qu'elle se penche et se questionne sur plusieurs thèmes autour du sexe féminin: l'anatomie, l'orgasme, les règles, l'endométriose, ou encore la masturbation. Vagin Tonic est née.

À travers 269 pages de dessins drôles et colorés, la bande dessinée explore la question sous tous les angles et offre aux lecteurs son "guide décontracté de la foufoune" pour lutter contre la désinformation.

Un livre pour tous

Si cette bande dessinée s'adresse plus particulièrement aux femmes, les hommes sont loin d'être exclus de venir s'informer. "C'est vraiment un livre qui s'adresse à tous ceux qui veulent en savoir plus sur le corps de la femme", explique Lili Sohn.

Vulgariser, c'est son objectif. L'ouvrage n'a rien d'un livre sur la gynécologie (même s'il est lu et approuvé par le gynécologue Pierre-Adrien Bolze). Les dessins pédagogiques, simples et efficaces rendent l'ouvrage accessible à tous, même (et surtout) aux jeunes adolescents qui découvrent leur corps. Mais les vieux de la vieille apprendront forcément un petit quelque chose grâce à Vagin Tonic.

Dans un chapitre, le livre traite notamment des violences gynécologiques. Un thème d'actualité, avec la multiplication ces dernières années des témoignages sur le problème.

"Avec une meilleure connaissance de notre corps, on est plus à même de se défendre contre les violences gynécologiques, explique l'illustratrice. Mais même dans notre découverte de la sexualité en tant que femme, je pense qu'une meilleure connaissance de son corps aide dans beaucoup de domaines."

Lili Sohn n'en a pas terminé avec le dessin. Elle travaille actuellement sur un livre autour de la "déconstruction de l'instinct maternel", à suivre!

"Vagin Tonic" de Lili Sohn (Casterman)

"Vagin Tonic" par Lili Sohn aux éditions Casterman, disponible en librairie dès aujourd'hui.

