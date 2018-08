Théorie du suicide: l'entourage de Zombie Boy déçu que la police «saute aux conclusions»

Karim Leduc, PDG de Dulcedo Management, la firme responsable de la carrière de Zombie Boy, a parlé du décès de son ami sur les ondes du 98,5 FM à l'émission Le Québec maintenant.

Il a mentionné que l'entourage du mannequin canadien Rick Genest est déçu que la police ait sauté aux conclusions si rapidement sur la théorie du suicide. «Y'a des morceaux du puzzle qui ne fittent pas ensembles...c'est quand même assez mystérieux, il n'y avait aucun témoin», a expliqué Leduc.

Genest est tombé du troisième étage d'un balcon durant l'après-midi alors qu'il fumait une cigarette. «Il a fait une chute par en arrière accoté sur la rampe du balcon», a expliqué son gérant. Karim Leduc a expliqué avoir déjà été sur ce balcon, qui selon lui, est très bas. «Je suis pas mal certain qu'il n'est pas sécuritaire selon les normes de construction», a-t-il ajouté.

«Il n'a laissé aucune note de suicide», a-t-il mentionné. Selon lui, Genest était pourtant «très vocal» et il «s'exprimait beaucoup». «De ne pas avoir laissé de note comme ça, puis vu les circonstances, c'est juste troublant», a conclu Karim Leduc qui n'a pu retenir ses larmes à la fin de l'entrevue.

Pour écouter l'entrevue:

Rick Genest a été retrouvé sans vie mercredi le 1er août à son domicile de Montréal.

Le jeune homme a attiré tous les regards sur lui en 2011 quand la superstar Lady Gaga l'a recruté pour jouer dans son clip Born This Way. Il était connu surtout pour ses tatouages qui couvraient son corps des pieds à la tête.

La chanteuse lui a d'ailleurs rendu hommage sur Twitter, soulignant au passage qu'il fallait changer la culture et continuer la sensibilisation sur la santé mentale.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can't talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB