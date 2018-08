Le vrai du faux du régime cétogène

C'est ce 4 août que se tiendra le tout premier Québec KETO Fest - Festival de l'alimentation cétogène au Québec - à la La Seigneurie de l'Île d'Orléans.

L'occasion de faire le point sur ce régime alimentaire dont certains vantent les vertus et qui en inquiètent d'autres. Mythes, clichés et réalités, on démêle le vrai du faux avec l'une des deux auteures du livre « Perdre du poids en mangeant du gras » Èvelyne Bourdua-Roy, médecin à la clinique Reversa et la nutritionniste Isabelle Huot - auteur de nombreux ouvrages et qui a sorti 4 salades estivales vendues chez IGA.

C'est quoi l'alimentation cétogène?

Cette alimentation est basée sur des apports en glucides très faibles, voire nuls, et qui fait la part belle aux lipides. L'organisme qui habituellement puise dans les glucides va puiser dans les gras. Conséquence? On entre dans ce qu'on appelle un état de cétose. ( Les corps cétoniques ont aussi la propriété de couper l'appétit.)

«Cette alimentation a vu le jour dans les années 1920 pour traiter les épileptiques et diabétiques afin de réduire les apports en glucose» - explique Èvelyne Bourdua-Roy, médecin à la clinique Reversa et porte-drapeau de cette alimentation. «Aujourd'hui, les gens s'y convertissent pour perdre du poids, mais attention à la formulation "perdre du poids en mangeant du bacon", c'est un coup de marketing. En réalité ce n'est pas si simple, le régime Keto est bien plus complexe et doit être encadré par un médecin.»

«Une alimentation normale est composée de 45 à 65% de glucides, 10 à 35% de protéines et 20 à 35% de lipides. C'est un modèle prôné par plusieurs instituts de santé publique dont l'OMS (Organisation mondiale de la santé). La diète cétogène renverse le schéma avec seulement 5% de glucides et fait grimper l'apport en lipides jusqu'à 70 à 80% de l'apport calorique.» - explique Isabelle Huot.

On ne mange que de la viande, des oeufs, du bacon?! Vrai ou faux?

«Faux! » - explique Èvelyne Bourdua-Roy. « On retire les glucides donc les pâtes, les céréales, les farines.. les produits transformés et aussi les oméga 6,mais on ne mange pas que du bacon, de la viande et des oeufs. Et surtout pas en énormes quantités. Comme pour les personnes qui choisissent par exemple le végétarisme, l'alimentation Keto a des grands principes, il faut les respecter et varier les aliments.»

« Faux, mais on retire des grands groupes tels que les céréales ou les légumineuses, rien que pour cela, je ne suis pas confortable avec cette alimentation, même si bien sûr je trouve que nous consommons beaucoup trop de sucre en Amérique du Nord. Le nerf de la guerre, c'est la diversité!» - détaille Isabelle Huot.

Perte de poids rapide et sur le long terme? Vrai ou faux?

« L'approche cétogène amène une perte de poids significative à court terme (3 à 6 mois) comme toute autre approche restrictive. Par contre les études conduites à plus long terme (plus de 12 mois) sont très décevantes (on parle ici de 2 kg et moins de perte de poids). Pour perdre du poids, il n'est pas nécessaire d'éliminer des groupes alimentaires! Le seul régime qui a fait ses preuves est le régime méditerranéen.» Isabelle Huot.

«Vrai, mais c'est surtout significatif sur le long terme» - selon Èvelyne Bourdua-Roy qui préconise cette alimentation à ses patients. « Manger du bacon et maigrir, c'est encore une fois un argument choc et une image qui reste dans les esprits, mais l'idée est de revenir aux produits non transformés et de manger en quantités raisonnables, tout en éliminant les glucides. Ce n'est vraiment pas l'orgie! »

Constipation pour cause de manque de fibres? Vrai ou faux?

« Faux, c'est même carrément un mythe » pour Èvelyne Bourdua-Roy. « Quand on mage des haricots, des brocolis ou des avocats, il y a des fibres. Ce qui peut arriver dans un premier temps quand on change d'alimentation, cela peut avoir un impact sur la flore intestinale. »

« Vrai, il y a très peu de fibres, ça fait en sorte qu'il peut y avoir de la constipation et donc une flore intestinales moins équilibrée, autre effet secondaire.» - Isabelle Huot.

Augmentation du cholestérol? Vrai ou faux?

« Le mauvais cholestérol peut un peu augmenter, mais ce n'est pas significatif. » - Èvelyne Bourdua-Roy

« Vrai, cela peut faire augmenter le bon et le mauvais cholestérol, mais je dirais de manière générale que la consommation (poussée) de viandes et de charcuteries va clairement à l'encontre des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce n'est pas idéal du tout par rapport à la santé globale! L'année dernière, on ne parlait que du régime Paléo, en ce moment c'est le Keto, qu'est-ce que ce sera ensuite? L'avenir nous le dira, mais je n'aime pas les effets de mode... Selon moi, la base de notre alimentation devrait être végétale et à ça se greffent ensuite les oeufs, le poulet et autres protéines animales. Mon credo: manger local et varié!» - Isabelle Huot.

Les aliments autorisés en quantité importante dans le régime cétogène sont

Poissons

Fruits de mer

Viande

Volaille

Oeufs

Beurre

Huiles végétales

Olives

Avocat

Légumes pauvres en glucides (épinards, laitue, kale, etc.)

Fromage à pâte dure (100 g par jour)

Les aliments autorisés en petites quantités

Lait entier

Yaourts au lait entier

Légumes plus riches en glucides ( SAUF carotte, betterave, patate douce, pois et maïs)

Vin

Alcool fort

Café sans sucre

Les aliments interdits

Sucre

Produits sucrés

Céréales

Féculents

Pain

Pâtisseries

Biscuits

Légumineuses

Fruits (sauf baies)

Pomme de terre

Légumes sucrés (betterave, maïs, carotte, etc.)

Fromage à pâte molle

fromage frais

Boissons gazeuses

Chocolat

Miel, confitures, sirop

Jus de fruits et légumes

Sauces sucrées

Lait ou yaourt à base de laits végétaux (soja, amandes, etc.)

Yaourts aromatisés

Compotes de fruits sucrées

À VOIR AUSSI