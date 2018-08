Après Céline Dion, c'est au tour de Jennifer Lopez d'afficher des bottes cuissardes en jean plutôt ... contestées.

La star portait un modèle de la griffe Versace que la marque italienne s'est empressée de partager sur son compte Twitter. Les voici.

Chemise blanche faisant office de robe (courte) et bottes en jean agrémentées de petites ceintures en faux cuir, la chanteuse cheveux tirés en arrière en queue de cheval a fait jaser. Son jeans serait-il tombé?! Oups.

Getty Images

On pourrait les appeler les bottes de la discorde, elles n'ont pas fait l'unanimité!

« Son jeans est-il tombé?»

«Elles sont horribles... même sur J Lo... Si elles ne lui vont pas à elle, elles ne peuvent aller à personne. »

At first I wasn't sure but now I am sure they are horrible... even on J Lo...If she can't pull them off and look stunning no one can