Santé Canada a saisi huit lotions et crèmes pour la peau non autorisées d'Ayotai Canada. L'étiquette indique la présence d'un médicament d'ordonnance (propionate de clobétasol ou dipropionate de bétaméthasone). Les lotions et les crèmes non autorisées ont été distribuées par Ayotai et vendues par divers détaillants du Québec.

Les médicaments d'ordonnance ne peuvent être délivrés que par un professionnel de la santé à un patient ayant une ordonnance valide. Les produits visés peuvent présenter de graves risques pour la santé. Leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées par Santé Canada.

Les consommateurs ayant acheté ou utilisé ces produits sont à risque, particulièrement les femmes enceintes ou qui allaitent.

Voici les produits visés:

La crème Bétasol

Courtoisie Santé Canada

La lotion Bétasol

Courtoisie Santé Canada

La crème Diprosone

Courtoisie Santé Canada

Haloderm

Courtoisie Santé Canada

La crème L'abidjanaise

Courtoisie Santé Canada

La crème Lemonvate

Courtoisie Santé Canada

La crème Natural Papaya

Courtoisie Santé Canada

La crème Nature Secrète

Courtoisie Santé Canada

Les consommateurs ne devraient pas utiliser pas ces produits et devraient consulter un professionnel de la santé.

Les consommateurs devraient aussi lire l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN‑HM) ou un numéro de produit naturel (NPN) de huit chiffres.

Santé Canada a saisi les produits à l'entrepôt de l'entreprise et demandé que celle-ci procède à un rappel des produits déjà en circulation.