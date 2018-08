Top 5 des villes québécoises où il fait bon vivre

Vous êtes tanné de votre coin de pays, vous comptez déménager? Peut-être envisagerez-vous de poser vos valises dans l'une de ces cinq villes québécoises au top 25 des meilleures villes canadiennes où vivre en 2018.

Au top du palmarès élaboré par MoneySense : Oakville en Ontario. On y retrouve un célèbre club de golf, de gigantesques manoirs, et le revenu familial moyen y est de 162 000 $. Elle a aussi été élue la meilleure place pour les nouveaux arrivants canadiens et le troisième meilleur endroit pour prendre sa retraite au Canada.

Pas trop loin derrière se trouve Saint-Bruno-de-Montarville sur la Rive-Sud de Montréal, qui prend le 4e rang, faisant un bond de deux positions à comparer au même classement l'année dernière. Elle demeure aussi la meilleure ville canadienne pour élever des enfants comme l'an dernier. La publication fait valoir son économie forte, son taux de criminalité bas et ses commodités.

Westend61 via Getty Images

Figure aussi à la liste annuelle Westmount au 8e rang, Saint-Lambert au 9e, Mont-Royal au 13e et Lévis au 17e.

L'Ontario demeure la province avec le plus de villes ou il fait bon vivre avec 25 noms cités au Top 50 de MoneySense. L'Alberta suit avec 11 puis le Québec avec 10.

La Belle Province se taille généralement une place enviable au palmarès des villes les plus familiales en raison du faible coût des services de garde subventionnés, de leurs espaces verts et des logements abordables.

Voici le top 10 canadien 1. Oakville, Ontario 2. Ottawa, Ontario 3. Russell, Ontario 4. Saint-Bruno-de-Montarville, Québec 5. Lacombe, Alberta 6. Milton, Ontario 7. Canmore, Alberta 8. Westmount, Québec 9. Saint-Lambert, Québec 10. Halton Hills, Ontario

