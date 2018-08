5 jeux de société sous le radar à découvrir absolument

Journée de pluie. «Qu'est-ce qu'on fait?», la question que ne peut s'empêcher de poser la marmaille. C'est simple, on sort les jeux de société. Au chalet, en camping ou pour dynamiser un banal soir de semaine, voici cinq jeux originaux (autre que Scrabble et Clue) que vous devriez vraiment ajouter à votre collection.

Code names

Un jeu d'association d'idées fort sympathique qui fait entre autres appel à la complicité entre les joueurs. Deux équipes. Un membre de chacune rivalise d'ingéniosité à tour de rôle pour faire deviner le plus de mots sur la table associée à son équipe à son ou ses coéquipiers avec un seul mot-indice. Le but est que son coéquipier, placé l'autre bord de la table devine tous ses mots avant l'autre équipe.

Les associations sont parfois rigolotes et on n'a pas le choix de se creuser le ciboulot pour trouver ce que son coéquipier avait en tête (sans non plus nommer les mots de l'équipe adverse). Les parties sont rapides et les combinaisons multiples. On se tanne rarement.

Voyez une vidéo explicative :

Joueurs : 2 à 8. Âge : à partir de 12 ans

29,99$

Splendor

«Splendor s'explique en cinq minutes et se joue en une demi-heure, aussi bien à deux qu'à trois ou quatre joueurs. Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands. À l'aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, vous allez acquérir des développements qui produisent de nouvelles pierres (les bonus). Ces bonus réduisent le coût de vos achats et attirent les nobles mécènes.

Chaque tour est rapide: une action et une seule! Le premier joueur à parvenir à quinze points de prestige en cumulant nobles et développements déclenche la fin de la partie», explique le fabricant du jeu Marc André (et édité par Space Cowboys).

Le jeu est visuellement magnifique. Le principe et les règles faciles à comprendre. Il s'explique à quelqu'un en deux minutes. Les parties sont tellement rapides qu'on a envie d'en faire une seconde, puis une troisième...

Voyez une vidéo explicative :

Joueurs : 2 à 4. Âge : à partir de 10 ans

44,99$

Mot pour Mot

Scorpion Masqué

Le jeu est une adaptation française du jeu Word on the Street. Il marie le jeu d'ambiance et de lettres. «Deux équipes s'affrontent. À votre tour, trouvez vite un mot correspondant à la catégorie imposée puis déplacez chacune de ses lettres vers vous. La première équipe à capturer 6 lettres en les extirpant du plateau l'emporte!», explique le fabricant du jeu Scorpion masqué.

C'est à la fois rassembleur et le stress qui vient avec le temps limité donne droit à des trouvailles de mots plutôt drôles.

Le jeu a d'ailleurs remporté le prix Lys Grand Public au dernier Salon du jeu et du jouet de Québec. Les Trois Lys récompensent les meilleurs jeux au Canada chaque année.

Voyez une vidéo explicative :

Joueurs : de 2 à 10. Âge : à partir de 12 ans

34,99$

Catch Phrase

Si vous voulez mettre le party dans la place, sortez Catch Phrase. Le jeu super simple consiste à faire deviner un mot à son équipe avant de passer la rondelle à l'autre équipe. Celle qui finit avec la rondelle dans les mains quand le détonateur sonne accumule les X. Vous pouvez soit décider d'arrêter dans 30 minutes ou quand une équipe atteint plus que 10 X, par exemple. L'équipe qui a accumulé le moins de X gagne la partie. Vous pouvez aussi faire vos propres règles.

Le jeu Catch Phrase était autrefois vendu avec des rondelles de papier et un poussoir manuel. Maintenant, il est électronique et bilingue.

Joueurs : à partir de 4. Âge : à partir de 12 ans

29,99$

Tokaido

Ce jeu familial, zen, au design épuré mérite d'être découvert. Ça ressemble beaucoup à Le jeu de la vie DESTINS, mais plus sur le thème du voyage.

Tokaido, c'est le nom de la route historique qui relie Tokyo à Kyoto, deux villes unies par la géographie et par l'histoire, l'une capitale actuelle et l'autre capitale historique du Japon. C'est maintenant une route de pèlerinage populaire auprès des touristes.

« Dans le jeu Tokaido, les joueurs empruntent cette route (indifféremment dans un sens ou dans l'autre), traversent les villages pour accumuler un maximum d'expérience personnelle (que l'on appellerait des points de victoire dans un autre jeu). Au cours de leur voyage, ils font des rencontres, peignent des paysages, emportent des souvenirs, se baignent dans des sources d'eau chaude, et profitent d'un repas bien mérité dans les haltes d'étapes où tous les joueurs se retrouvent. Tokaido n'est pas un jeu de course. Au contraire. C'est un voyage contemplatif, où vous vous enrichissez d'autant plus que vous faites de haltes», explique le fabricant de jeu Antoine Bauza qu'il l'a créé il y a déjà cinq ans.

On a bien aimé le jeu puisqu'il est atypique et propice au partage. Les cartes offrent une belle variété de situations et nous en apprennent davantage sur la culture japonaise. Et que dire du magnifique tableau?!

Il y a aussi une version mobile disponible sur Steam, l'App Store et Google Play.

Voyez une vidéo explicative complète :

Joueurs : de 2 à 5. Âge : à partir de 8 ans

