Un premier anniversaire depuis son mariage royal pour Meghan Markle

La duchesse du Sussex fêtera ses 37 ans le 4 août et, bien que techniquement, ce ne soit pas une année charnière, elle sera particulièrement importante pour l'ancienne actrice.

Ce sera la première fois que la duchesse Meghan célèbre son anniversaire en tant que membre officiel de la famille royale. Et bien que les festivités de cette année n'incluent pas de vacances au Botswana, Markle sera célébrée de façon royale.

La duchesse et son nouveau mari, le prince Harry, doivent assister au mariage de Charlie Van Straubenzee et de Daisy Jenks à Surrey, au Royaume-Uni, samedi, rapporte le magazine Hello.

Les Van Straubenzees entretiennent un lien fort avec la famille royale, c'est donc le devoir de Markle d'y assister. Le marié, Charlie, et son frère aîné, Thomas, sont amis avec les princes Harry et William depuis leur rencontre à l'école Ludgrove Prep.

Les frères Van Straubenzee ont tous deux assisté au mariage royal de Markle et Harry en mai.

Le photographe royal Tim Rooke a tweeté la nouvelle vendredi:

Unfortunately I will be missing the wedding of Charlie Van Straubenzee and Daisy Jenks where Prince Harry will be best man on August 4th in Churt Surrey as I will be on the beach .Can't do everything!