Alex Nevsky et Vanessa Pilon accueillent leur fille

Claire. 🌱🦁 Petite merveille arrivée dans nos vies avec le soleil de dimanche matin, après une nuit intense, magique, difficile, animale, puissante et inoubliable. Elle a pu naître naturellement, dans notre maison, grâce au soutien du plus merveilleux papa, et de l'équipe incroyable de sage-femmes de la maison de naissance du Haut-Richelieu, qui nous a suivi avec humanité, dévouement et passion tout au long de cette aventure, en honorant nos choix. Il y a présentement pénurie de ces fées au Québec, et peu de femmes qui désirent une place en maison de naissance finissent par y accéder. Je croise les doigts pour que les choses changent. Pour que nous puissions toutes avoir le choix. Merci aussi à la plus douce, @jacyntheladoula, coeur grand et lumineux, qui m'a guidée pour accéder à toute ma force, avant et pendant l'accouchement. Merci à @maryse_martin_vivreenharmonie, pour les outils d'auto-hypnose. Elle offre une formation en ligne complète qui m'a vraiment été utile. Et @karinelasagefemme, grande âme qui offre un espace virtuel préparatoire qui m'a beaucoup fait de bien. Merci à toutes ces femmes qui honorent ce travail miraculeux qu'est celui de donner la vie. ✨🙏🏼💛

A post shared by Vanessa Pilon (@vanpailong) on Aug 1, 2018 at 4:55pm PDT