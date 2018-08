MONTRÉAL - Après le Grand Montréal comédie fest et le festival Juste pour rire, c'est maintenant au tour du ComediHa! Fest-Québec de prendre toute la place de la scène humoristique québécoise.

Les deux premiers festivals nommés ci-haut ont fait couler beaucoup d'encre dans la dernière année, majoritairement en raison des allégations d'agressions sexuelles contre Gilbert Rozon et la vente du Groupe Juste pour rire qui s'en est suivie

De son côté, ComediHa! s'est préparé tranquillement pour la 19e édition de son festival à Québec qui se mettra en branle le 8 août. Mais la controverse a-t-elle affecté ses activités?

«Ce sont des événements très tristes, qui, j'espère, ne se revivront jamais. Quand une organisation grandiose comme Juste pour rire est affectée, le reste de l'industrie l'est aussi. Par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que la majorité de l'industrie s'est retournée vers nous pour participer et travailler avec nous», a expliqué Sylvain Parent-Bédard, président de ComediHa!, en entrevue avec le HuffPost Québec.

Le Grand Montréal comédie fest est venu s'ajouter à l'offre de festival humoristique au Québec à la suite du scandale entourant Rozon. Bien qu'il s'agisse d'un autre joueur majeur dans l'industrie, le fondateur du festival ComediHa! s'en réjouit presque.

Paméla Lajeunesse Sylvain Parent-Bédard, lors de la conférence de presse annonçant la programmation des galas du ComediHa! Fest.

«Plus il y a de compétition, mieux c'est pour s'améliorer et offrir le meilleur produit aux fans. [...] On oublie souvent de faire le parallèle avec la musique. Il y a bien plus de chanteurs et de musique que d'humoristes. Ouvrons-nous les yeux là-dessus», a-t-il analysé.

«La différence, c'est que l'humour fonctionne énormément. C'est ça qui vend le plus de billets. C'est là qu'il y a le plus de participation dans les festivals. Il n'y en a donc pas trop [de festivals] et j'espère qu'il va y en avoir plus», a-t-il ajouté.

Oeuvrant dans la création de contenus francophones, avec entre autres l'émission Lol :-), qui a été diffusée dans plus de 130 pays, M. Parent-Bédard pense que son entreprise n'a plus rien à envier à Juste pour rire de ce côté.

«Je ne me conterai pas d'histoire. Le volet Just For Laughs et le volet stand-up nord-américain anglophone, ils sont loin devant nous. Ce n'est pas notre mission et ce n'était jamais notre but de compétitionner de ce côté-là. [...] Mais j'oserais dire qu'au niveau francophone, on a dépassé le maître», a-t-il lancé, lui dont la compagnie distribue entre autres la captation télévisuelle des spectacles d'Anthony Kavanagh et de Martin Petit ainsi que les épisodes des Boys.

Le contenu humoristique en valeur

Mais, ce que les gens connaissent le plus de ComediHa!, c'est son festival.

Autrefois nommé le Grand Rire, le ComediHa! Fest-Québec occupera toute la place dans la Ville de Québec. Auparavant tenu au mois de juin, l'évènement a maintenant changé de case horaire pour se dérouler au mois d'août.

«On occupe une période très importante pour le tourisme et les citoyens à Québec. Quelqu'un qui va se promener dans la ville de Québec pendant ces 12 jours [de festival] ne peut pas ne pas comprendre qu'il y a un festival d'humour qui bat son plein», a expliqué Sylvain Parent-Bédard.

Ayant lieu une dizaine de jours après la fin du festival Juste pour rire, M. Parent-Bédard avait peur de la réponse des artisans du milieu. Finalement, ce fut totalement à l'opposé de ce qu'il s'attendait puisque Patrick Huard, Phil Roy, Jean-Michel Anctil, Véronique Cloutier, le duo composé de Véronique Claveau et Mario Tessier ainsi que Fabien Cloutier seront les animateurs des six galas du festival.

Paméla Lajeunesse

«C'est la plus belle brochette d'animateurs en 19 ans. Avec ces animateurs et vedettes à la barre de ces galas, on démontre que dans la francophonie, on est un des événements d'humour les plus importants, sinon, selon ma propre vision, le plus important», a lancé Sylvain Parent-Bédard, sûr de lui.

Le ComediHa! Fest-Québec est maintenant bien plus que les galas et les spectacles des humoristes qui composent une partie de sa programmation.

Deux villages éphémères seront érigés au Pigeonnier (parc de la Francophonie) et à la place George V. Au menu, forêt enchanté, un funambule qui se promènera entre les villages, des expériences gastronomiques en lien avec les épluchettes de blé d'Inde, une tyrolienne, un juke-box géant interactif et bien plus encore.

Avec une diversité d'activités, dont plusieurs gratuites, ComediHa! espère satisfaire différentes communautés d'amateurs d'humour.

Il y aura donc du théâtre humoristique, de l'improvisation humoristique, de la musique humoristique et même... un épisode de Piment Fort, dans une ambiance de comédie club. Billy Tellier, Arnaud Soly et Martin Vachon se prêteront au jeu sur scène avec évidemment Normand Brathwaite à l'animation.

«Le but, c'est de faire rire», a finalement résumé Sylvain Parent-Bédard en décrivant toutes les activités offertes aux festivaliers.

Une 20e édition qui se célébrera en grand

Même si le festival n'est pas encore commencé, l'organisation de ComediHa! prépare déjà son 20e anniversaire.

La semaine dernière, l'entreprise a annoncé qu'elle collaborera pour amener le ComediHa! Fest à Rimouski, Saguenay, Petite-Vallée en Gaspésie, Ottawa, Sherbrooke et Trois-Rivières.

«On aimerait aller à la rencontre des publics des différentes régions qui eux aussi méritent des festivals dignes de ce nom. Mais on ne veut pas arriver comme une organisation de la Capitale-Nationale qui va à la conquête de la région», a mentionné Sylvain Parent-Bédard.

«On veut travailler en synergie avec les différents intervenants en place, créer des comités et que les citoyens des différentes régions s'approprient leur nouveau ComediHa! Fest», a-t-il enchaîné en ajoutant qu'il croit que ce sera une plateforme supplémentaire pour la relève dans le milieu de l'humour.

Pour ce qui est de la 20e édition qui aura lieu à Québec, M. Parent-Bédard ne pouvait pas en dire beaucoup, mais son équipe prépare un grand coup.

Sans pouvoir s'avancer publiquement, il a indiqué qu'il avait gardé certaines vedettes internationales et événements spéciaux pour l'an prochain au lieu de les mettre dans la programmation de 2018.

Le 19e ComediHa! Fest-Québec se déroulera du 8 au 19 août prochain. Pour toutes les informations sur la programmation et les billets, c'est par ici.