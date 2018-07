La FALLA de Saint-Michel de retour pour une 14e édition diversifiée et éclectique

La FALLA de Saint-Michel est de retour pour une 14e édition qui s'annnonce festive et enflammée du 9 au 11 août prochain.

Cette année, SORAN, Clement Jacques, Élage Diouf et Stephane Moraille sont les têtes d'affiche de ce festival inspiré des carnavals de Valence en Espagne. Vous pourrez également admirer et saluer le travail acharné de falleros déterminés et d'artistes au professionnalisme reconnu lors de ce week-end déjanté. Le résultat de leurs efforts déployés durant plusieurs semaines est une œuvre géante et collective soulignant le 250e anniversaire du cirque contemporain et les 20 ans du Cirque du Soleil au cœur du quartier Saint-Michel. Elle sera mise à feu lors d'un spectaculaire amalgame d'effets pyrotechniques qu'on promet être à couper le souffle.

Myriam Fehmiu, personnalité radiophonique, appuie de nouveau la FALLA de Saint-Michel en assumant le rôle de porte-parole pour la quatrième fois consécutive.

«La FALLA de Saint-Michel est une occasion incroyable pour des jeunes en quête d'un avenir meilleur et qui ont soif de connaissances de créer une famille où le dépassement de soi et l'appropriation d'une démarche collective sont au cœur de leur expérience et de leurs relations», a-t-elle fait valoir, par voie de communiqué.