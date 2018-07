Chrissy Teigen, ses vergetures et son insécurité

Chrissy Teigen est devenue la nouvelle Ashley Graham des médias sociaux. Pas une semaine - pour ne pas dire pas un jour ou presque - sans une publication d'elle relatant sa post-grossesse, ses vergetures ou les dessous de son anatomie. En fait-elle trop ou pas?

Il fut un temps où dévoiler sa cellulite ou ses vergetures aurait fait bondir, ce n'est assurément plus le cas depuis un bon moment, et c'est tant mieux pour ne pas dire carrément réjouissant.

Chrissy Teigen est une maman de deux enfants et mannequin sans filtres qui nous a toujours fait sourire par son franc-parler et ses publications qui nous font du bien - parce que oui on ne sent plus seules après la lecture de ses posts qu'ils fassent référence aux menstruations, aux vergetures et ces marques qui strient notre vie post-grossesse. Ben oui, ça n'arrive pas qu'à nous les gens normaux.

Voici sa dernière publication en date

La jeune maman a accouché de son deuxième enfant qu'elle a eu avec John Legend en mai dernier.

mom bod alert! pic.twitter.com/Qi0BZvLmhV — christine teigen (@chrissyteigen) 31 juillet 2018

«J'imagine que cela va disparaître, voici mon nouveau corps.»

La pression des médias sociaux

Chrissy Teigen en a profité suite à sa photo de marque de grossesse pour partager ce sentiment.

Instagram is crazy. I think it's awesome people have killer bodies and are proud to show them off (I really do!!) but I know how hard it can be to forget what (for lack of a better word) regular ol' bodies look like when everyone looks bonkers amazing — christine teigen (@chrissyteigen) 31 juillet 2018

« Instagram est fou. Je trouve cela formidable que les personnes aient des corps parfaits et soient fières de les exposer au grand jour (vraiment!), mais je sais aussi combien il est difficile d'assumer son corps normal lorsque tout le monde est canon! »

Rôle social

Le mannequin se fait désormais une mission de partager ses expériences pour nous décomplexer. Est-ce que ça marche? Voilà une autre question, mais une chose est sûre ça ne fait pas de mal de lire ses confidences de jeune maman qui nous ramènent à la réalité sans Photoshop.

also I don't really call this "body confidence" because I'm not quite there yet. I'm still super insecure. I'm just happy that I can make anyone else out there feel better about themselves! — christine teigen (@chrissyteigen) 31 juillet 2018

« Je n'appelle pas ça avoir confiance en soir, parce que je n'en suis pas là. Je suis encore très mal à l'aise. Je me sens heureuse de pouvoir permettre à une autre personne de se sentir mieux! »

Vous sentez-vous mieux après les publications du mannequin? Elles ont clairement le mérite de faire parler d'elle et de nous convaincre que NOUS aussi on est super!

À VOIR AUSSI