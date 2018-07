Ce pont soutenu par des mains est tout simplement incroyable!

Il faudra vous rendre au Vietnam pour découvrir le pont Cau Vang ( pont doré) long de 150 mètres et situé à 1400 mètres au-dessus de la mer, proche des collines de Ba Na (au centre du pays). Spectaculaire?

L'adjectif semble faible au vu de cette réalisation qu'il est désormais possible d'emprunter depuis le mois de juin.

Mais le plus hallucinant dans cette construction, ce sont bien les mains qui semblent supporter ce pont - le tout signé TA Landscape Architecture sur lequel on se balade à pieds entourés de lavandes et de chrysanthèmes violets pour se rendre au centre touristique et d'attractions Sunworld Bana Hills.

Les mains qui soutiennent le pont ne sont pas composées de pierres, mais de mailles d'acier et recouvertes de fibres de verre - comme l'explique la compagnie qui a pensé et construit ce projet au site Bored Panda.

Il n'aura fallu que 12 mois pour réaliser ce pont qui prévoit d'accueillir plus de 1,5 million de visiteurs qui viennent visiter la région chaque année.

Il deviendra certainement l'un des ponts les plus Instagrammés... !

