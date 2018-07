Boîte à lunch : 5 chouettes gadgets d'ici et zéro déchet

Mine de rien, la rentrée scolaire approche. Si vous cherchez à optimiser le sac à lunch de vos touts petits sans la remplir à rebord de sacs Ziploc, pigez dans l'offre d'articles éco-responsables de ces cinq compagnies de chez nous.

Öko Créations

Öko Créations

On ne se fera pas de cachette : les sacs plastiques dans lesquels vous compartimentez les collations de vos enfants se ramassent la plupart du temps aux poubelles.

Optez plutôt pour les sacs à vrac réutilisables de la marque Öko Créations. Fabriqués au Québec à partir de chanvre et de coton biologique et tissés super serrés, les sacs ne laissent pas les miettes s'échapper, mais ne les emprisonnent pas non plus (comme il n'y a pas de coutures et de replis à l'intérieur). Si on ne peut les remplir de liquide, on y loger des produits fins comme la farine autant que des noix, des céréales, des barres tendres maisons... Puis on referme le tout grâce à un fermoir en tissu.

La compagnie fait aussi des serviettes hygiéniques, des protège-dessous, des tampons démaquillants, des débarbouillettes, et même des mouchoirs.

6,50$ par sac

Omaïki

GUSTÖ GUSTÖ

L'entreprise propose aussi de coquets sacs réutilisables parfaits pour les lunchs conçus et fabriqués au Québec. La gamme nommée Gustö comprend des formats collation, sandwich, familial, extra ou encore l'Étui Multi, qui permet de ranger ustensiles, pailles, brosses à dents, par exemple.

On craque pour les motifs ludiques qui donneront le goût à vos enfants de plonger la main dans la boîte à lunch.

Omaïki fait aussi des couches lavables, des culottes d'entrainement à la propreté, des couches-maillots, des bavettes et des sacs à lunchs, des produits d'hygiène féminine ainsi que des produits pour la maison.

Autour de 8,95$ par sac

Abeego

Abeego

Oubliez la pellicule plastique pour envelopper les restants ou collations, optez pour la pellicule réutilisable en cire d'abeille de la marque basée à Victoria en Colombie-Britannique.

Composée d'un tissu en chanvre et en coton bio recouvert de cire d'abeille, de résine d'arbre et d'huile de jojoba, elle offre une protection entièrement naturelle. Elle est malléable, et adhère aux aliments tout en leur permettant de respirer, pour un maximum de fraîcheur.

Et on ne la jette pas après. Elle se nettoie. On la plonge dans l'eau froide savonneuse, la laissons sécher et pouvons la réutiliser pendant plus d'un an.

18 $ l'ensemble de 3 formats (petit, moyen, grand)

SoYoung

SoYoung

Les boîtes à lunch conçues en lin de la marque ontarienne SoYoung vous charmeront par leur design rigolo et leur ergonomie permettant de stocker les aliments à la verticale pour moins de dégâts.

Grâce à leur doublure amovible, le nettoyage est un jeu d'enfant. Il suffit de les laver à la machine.

Pour faciliter le transport, vous ou votre enfant pouvez les porter en bandoulière ou en sac à dos, en passant la sangle extensible à travers la poignée.

33$ pour le petit, 40$ pour le gros

MH Collections par Mère Hélène

MH Collections

Gardez les collations de la marmaille au frais dans l'ensemble de sacs réutilisables en tissu munis de fermeture éclair proposé par la boutique québécoise Mère Hélène. Mignons, colorés, et étanches, ils viennent en paquet de trois : un grand pour sandwich, un moyen pour la collation et un petit pour les grignotines.

Il suffit de les passer à la laveuse-sécheuse après utilisation, et on recommence la semaine... sans produire davantage de déchets.

25$ pour trois pochettes

Les déchets s'accumulent dans la province Au Québec, nous produisons plus de 12 millions de tonnes de déchets par année. Ce chiffre représente environ 2 tonnes de déchets par habitant! De plus, c'est près de 700 millions de bouteilles de plastique qui se retrouvent dans les sites d'enfouissement au Québec!

VOIR AUSSI :