Amal Clooney n'en est plus à sa première leçon de style. Après avoir volé la vedette à tous les invités du mariage de Meghan Markle et du Prince Harry, au mois de mai, dans une tenue cintrée aux couleurs vives, la célèbre avocate engagée pour la défense des droits de l'Homme a récidivé, ce samedi 28 juillet, comme en témoignent des photos de cette dernière aux côtés de son époux, George Clooney, au bord du lac de Côme, en Italie.

Et pour cause, la robe qu'elle a choisie pour aller dîner avec son mari, en compagnie de plusieurs amis, dont la créatrice de mode Stella McCartney, a retenu l'attention. Légère et asymétrique, cette dernière provient de la dernière collection croisière de la marque de luxe Monse. Elle dépeint une scène de bord de mer, avec ses palmiers et ses vacanciers, et une route sur laquelle roule une vieille voiture noire.

Une robe idéale en cette saison estivale, qu'Amal Clooney a choisie d'accompagner d'une délicate écharpe en soie autour du cou et d'une petite pochette en argent dans l'une de ses mains.

Clou du spectacle? Un petit short orange qui détonne avec le reste des couleurs.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.