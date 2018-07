7 tendances mode incontournables de la rentrée

La rentrée, ce n'est pas demain, mais c'est toujours un plaisir de se projeter dans ces tendances qui vont affluer dans nos boutiques préférées. Alors préparez-vous à de la couleur, des épaules et du glam, la fin de l'été sera féminine et sexy.

Du rose, du jaune et du rouge

Comme autant d'antidotes à la morosité, voici un trio de couleurs gagnantes qui devraient ensoleiller votre automne. Du rose flash et du jaune vivifiant tirant même vers le fluo - autre courant dominant - sans oublier le rouge qui caracole toujours en tête du palmarès coloré. Y'a d'la joie!

Christian Vierig via Getty Images

Les carreaux

C'est notre côté "première de la classe" qu'il faudra laisser s'exprimer. Certaines mêmes oseront la silhouette complète - pas nous! - sinon par touches, d'une veste à une jupe, il sera question de se laisser emporter par cette vague très "british".

Catwalking via Getty Images

L'imprimé léopard

Grrrrr, l'imprimé léopard continue de nous faire gronder de plaisir. Vous l'avez compris, on aime cette tendance qui n'en finit pas de revenir sur le devant de la scène. En petites touches ou total look, cet imprimé sauvage (re)prendra d'assaut notre garde-robe. On ne dit jamais non à un peu de fantaisie!

Christian Vierig via Getty Images

Les épaules surdimensionnées façon années 80

Autre courant qui ne se dément pas au fil des ans, les épaules surdimensionnées qui nous dessinent une allure de super sportive - ça nous arrange tiens, pas si simple de se muscler comme une nageuse médaillée. Ces robes et tops aux épaules larges dessinent de jolies silhouettes et ont le mérite d'affiner par contraste la taille tout en étirant le bas du corps. Parfait! Un des hits des jours prochains? Le blouson années 80.

Peter White via Getty Images

Les Kitten Heels

Marre des baskets et envie de prendre (un peu) de hauteur, vous serez heureuse d'apprendre que la rentrée est aussi synonyme des ces mini talons qui terminent une silhouette avec ce qu'il faut de féminité, sans se faire un lumbago.

Getty Images

La doudoune

Elle sera partout, mais alors PARTOUT - et se déclinera en version XXL le plus souvent. Pour l'automne, on pourra miser sur une version légère, qui sera ensuite détrônée par des modèles plus épais et chauds. Pas loin derrière cette tendance, on peut compter sur les parkas et les blousons en peau retournée - sans oublier la fausse fourrure dont on ne se lasse pas.

Foc Kan via Getty Images

La robe déshabillée ou le costume aux allures de pyjama

Lorsque les dessous prennent le dessus, cela donne des silhouettes nonchalantes et sexy. Voici l'un des autres temps forts de cette rentrée comme si on sortait tout juste du lit, enfin pas vraiment, mais juste dans l'esprit.

Gamma-Rapho via Getty Images

