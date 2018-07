On n'arrête pas le progrès. Des scientifiques de l'Université de Séville, plus précisément de son Institut de Biomédecine, ont découvert une nouvelle forme géométrique: le "scutoïde". C'est en travaillant sur les cellules épithéliales (qui recouvrent la surface du corps et tapissent l'intérieur de tous les organes creux) que les chercheurs espagnols en sont arrivés à définir cette nouvelle forme géométrique.

Mais de quoi s'agit-il? "Les cellules épithéliales sont les "blocs de construction" avec lesquels un organisme est formé. Ils sont comme des Lego à partir desquels les animaux sont fabriqués", explique dans un communiqué le professeur espagnol Luis Maria Escudero.

Lorsqu'un organisme évolue, devenant plus complexe, ces cellules vont "se mouvoir et s'unir pour s'organiser correctement et donner leur forme définitive aux organes", poursuit le professeur. Et c'est là que la forme géométrique "scutoïde" intervient.

UNIVERVISTÉ DE SÉVILLE

C'est parce qu'elles ont cette forme géométrique spécifique que ces cellules épithéliales arrivent à solidement s'imbriquer et à former des organes. Auparavant, la communauté scientifique pensait que ces cellules avaient la forme de "pyramides tronquées". Or, les chercheurs espagnols affirment que la forme de celles-ci -une sorte de "prisme tordu" selon le communiqué- est plus complexe, donnant donc naissance au "scutoïde".

UNIVERSITE DE SEVILLE

Au delà du plaisir de pouvoir ajouter un mot à notre vocabulaire, cette découverte présente un réel intérêt scientifique en termes de biomédecine.

Les chercheurs espagnols espèrent dorénavant "trouver les molécules qui amènent les cellules à adopter cette forme", et ainsi, faire progresser la recherche portant sur la fabrication d'organes artificiels en laboratoire.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.