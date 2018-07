Madonna s'offre la couverture du Vogue Italie pour ses 60 ans

Madonna est en couverture du Vogue Italie alors qu'elle s'apprête à fêter ses 60 ans le 16 août prochain. Des clichés dévoilés ce 30 juillet par le magazine sur le compte Instagram du magazine italien qui sera en kiosque le 3 août prochain.

La star pose pour ce numéro spécial aux côtés de ses trois plus jeunes filles Mercy, Stelle, et Estere. Une édition intitulée "Just one day out of life" photographiée par le duo de photographes stars Mert Alas et Marcus Piggott.

Chapeau qui laisse échapper sa crinière blonde et vaguée, robe glamour et bijoux opulents, Madonna est magnifique sur ce cliché en noir et blanc immortalisé au Portugal - le nouveau pays d'accueil de la star.

Elle s'affiche avec trois de ses plus jeunes filles en file indienne - la chanteuse est maman de 6 enfants dont Lourde, Rocco et David, les plus grands. Un cliché tendre et complice.

Girls day out ❤️❤️❤️ MADONNA and the family FOR @vogueItalia Une publication partagée par Mert Alas (@mertalas) le le 30 Jui 2018 à 6 h 00 m PDT

Madonna demeure une icône de mode fatale!

M A D O N N A ⭐️ #mertandmarcus Une publication partagée par Mert Alas (@mertalas) le le 30 Jui 2018 à 7 h 10 m PDT

Un cliché tout en blanc magnifique!

She always gives a good face 🙅‍♀️ @madonna #mertandmarcus #lisbon Une publication partagée par Mert Alas (@mertalas) le le 30 Jui 2018 à 6 h 10 m PDT

Que fera la chanteuse pour célébrer cette nouvelle décennie? Affaire à suivre!

À VOIR AUSSI