Humour: les Québécois achètent toujours des billets

Alors que l'heure est aux bilans pour l'édition 2018 du Festival Juste pour rire, les Québécois qui souhaitent continuer de se bidonner ne seront pas en reste. Chaque année, plus de 3000 représentations de spectacles d'humour sont données dans la province. Mais les spectateurs sont-ils toujours au rendez-vous?

Selon les données de l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, les ventes de billets de spectacles d'humour sont en chute libre depuis quelques années. Mais quand on se compare, on se console. Un récent sondage mené par la firme Léger démontre que les Québécois sont beaucoup plus friands de spectacles que les habitants des autres provinces canadiennes.

Léger

Un Québécois sur trois (34%) dit être allé voir un spectacle d'humour au cours de la dernière année, contre à peine 17% en Alberta. À l'échelle canadienne, ce sont 24% des répondants qui ont assisté à une représentation.

De la relève... dans les gradins

Si le Québec dispose d'une relève prometteuse en humour, c'est aussi le cas du côté du public. Presque deux fois plus de milléniaux que de baby-boomers ont assisté à un spectacle d'humour au cours de la dernière année.

Qui a dit que les milléniaux tuaient toutes les industries?