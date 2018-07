Des fesses rebondies, fermes et musclées en 5 exercices de la maison

C'est l'obsession du moment (qui perdure) : afficher des fesses rebondies, fermes et musclées! Des postérieurs à la Kim Kardashian (et même en mieux!), mais sans opération s'il vous plaît! On oublie le bistouri et on se muscle de la maison le matin en 5 exercices, oui Mossieur c'est possible. Cela ne vous prendra pas plus de 15 minutes.

Nous avons interrogé un pro Alexandre Doré, entraîneur à la nouvelle adresse du Mile-End le Machina, sur ce sujet de la plus haute importance.

« L'important, c'est de ne pas rester sur le même programme trop longtemps, pas plus de 4-5 semaines - que l'on répète 3 à 4 fois par semaine. C'est l'erreur que les gens commettent le plus souvent. Après un certain temps, le corps s'habitue et ne progresse plus. » - Alexandre Doré.

Pour ce programme suggéré par notre pro, il faut des séries longues entre 15 et 20 répétitions de chaque exercice. On répète trois fois le programme composé de ces 5 postures. L'autre option est de faire chaque exercice 5 fois de suite puis d'enchaîner sur le suivant. On n'oublie surtout pas de commencer par un échauffement de tout le corps en commençant par le cou, les épaule, le bassin puis les jambes.

1 - Les squats

Les classiques squats qui travaillent les fessiers, les cuisses, le bassin, les fesses sont engagées, tout le bassin est engagé.

2 - Les deadlifts

Debout les jambes plutôt raides - les genoux pas verrouillés - on se penche en avant les fesses en arrière. Pour optimiser l'exercice, le mieux est de travailler avec un poids.

3 - Le Hip Bridge

Le pont sur le dos et on remonte en ligne droite tronc et cuisses. Il y a deux versions: la première c'est avec les deux pieds à terre, la deuxième c'est une jambe en l'air - l'option est plus difficile que la première, mais plus efficace.

4 - le Hip Thrust

Les fesses dans le vide, les épaules appuyées sur une chaise ou un banc, une jambe en l'air, un pied au sol, on soulève le bassin et les fesses.



5 - Clamshell

Couchée sur le côté, une jambe par dessus l'autre, genoux pliés, on on ouvre une jambe et on la referme. Avec un élastique, c'est encore plus efficace, mais plus dur.

Le conseil qui change tout

«Il est important aussi d'avoir un équilibre pour tout le corps. N'hésitez pas à varier les positions, les écarts de jambes, les tempos, l'intensité, le nombre de répétitions pour ne pas habituer le corps.»

À vous de jouer chaque matin, n'oubliez pas que c'est la volonté qui prime!