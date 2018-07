L'aéroport international de Tokyo-Narita a été contraint lundi de fermer l'une de ses deux pistes après qu'un avion a emprunté la mauvaise voie de circulation après l'atterrissage, a annoncé la chaîne publique NHK.

En provenance de Montréal, un Boeing 787 de la compagnie Air Canada transportant 210 passagers est resté coincé pendant plusieurs heures sur une voie de circulation en construction le long de la piste, selon NHK.

An Air Canada Boeing 787-8 Dreamliner became stuck for over 4 hours after taxiing onto a taxiway under construction at Tokyo-Narita Airport, Japan. https://t.co/kPanbp9GMR pic.twitter.com/t8U58dovGJ