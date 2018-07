Plus de 70 000 billets vendus pour «Notre Dame de Paris»

La comédie musicale Notre Dame de Paris a déjà vendu plus de 70 000 billets alors que la tournée nord-américaine débute dans 12 jours au Grand Théâtre de Québec.

Les noms des acteurs de cette refonte qui célèbre les 20 ans du succès de la pièce sont maintenant connus. Elhaida Dani et Hiba Tawaji (Esmeralda), Matt Laurent et Angelo Del Vecchio (Quasimodo), Robert Marien et Daniel Lavoie (Frollo), Flo Carli et Richard Charest (Gringoire), Idesse et Valérie Carpentier (Fleur-de-Lys), Yvan Pednault et Martin Giroux (Phoebus), Gardy Fury et Jay (Clopin) forment la distribution.

Le spectacle créé par Richard Cocciante et Luc Plamondon est cette fois mis en scène par Gilles Maheu.

Après Québec, Notre Dame de Paris prendra la route de Trois-Rivières, avant de se rendre à Montréal, Sherbrooke et Ottawa pour cette tournée de trois mois. Pour connaître les dates de représentations, visitez le notredamedeparis.ca.