Les fans de la série Stranger Things devront s'armer de patience alors que Netflix a finalement révélé la date de sortie de la troisième saison.

Plusieurs s'attendaient à revoir Eleven, Mike, Will, Dustin et Lucas cet automne, mais ce ne sera finalement pas avant 2019.

La directrice des programmes de Netflix, Cindy Holland, a déclaré que la suite de l'histoire de la ville d'Hawkins sera en ligne à l'été 2019. Par contre, l'attente en vaudra la peine, surtout pour les fans qui ont été déçus par la deuxième saison, a-t-elle indiqué.

«Les frères Duffer et Shawn Levy ont travaillé très fort et ils savent que les attentes sont élevées. Ils veulent présenter quelque chose de plus grandiose et meilleur que l'an dernier. Je crois que ce sera une saison fantastique. Ça vaudra l'attente», a-t-elle affirmé lors d'une rencontre de presse avec l'Association des critiques de télévision, dimanche.

Holland a mentionné qu'il y aura plus d'effets spéciaux que dans la saison précédente, ce qui explique que la production soit plus longue.

Voir aussi:

Une première bande-annonce de la troisième saison de Stranger Things a été dévoilée il y a deux semaines. La vidéo d'environ une minute invite les habitants de la ville fictive d'Hawkins, en Indiana, à visiter le centre d'achats «dernier cri» de la région.

Bref, il y a encore bien du mystère qui entoure cette troisième saison de la populaire série de science-fiction.