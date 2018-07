Voici la liste de chansons de mariage les plus souvent interdites

Une liste de chansons les plus interdites par les couples lors des mariages a circulé en ligne cette semaine, et c'est vraiment une tragédie.

Pourquoi?

Parce que la liste, concoctée par FiveThirtyEight en 2017, inclut toutes les chansons avec des mouvements chorégraphiés! On parle de Chicken Dance, Macarena, Cha-Cha Slide - et ce ne sont que les trois premières du palmarès. YMCA, Electric Boogie (Electric Slide) et Hokey Pokey sont aussi dans le top 10.

Mais d'où vient cette aversion pour les danses organisées ?! Pourquoi les gens ont autant horreur du bonheur?

Here are the songs that couples most frequently ban from wedding receptions: https://t.co/TBbpGnHro0 pic.twitter.com/QPBQuhcuZF — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) 21 juillet 2018

FiveThirtyEight a expliqué avoir parlé à de nombreux DJs professionnels qui avaient travaillé dans près de 200 mariages pour découvrir les chansons «le plus souvent interdites» par les nouveaux mariés. Donc, ce n'est pas vraiment une enquête scientifique.

Quoi qu'il en soit, si nous prenons les résultats au pied de la lettre, cela indique que les DJs interrogés se demandent ce qu'il faut faire avec certaines de ces chansons. Certains les ont bannies à cause de leur «banalité». D'autres, cependant, les ont jouées «parce qu'elles sont amusantes et animent les pistes de danse».

Danser est amusant! Pourquoi interdire une chanson juste parce qu'elle n'est pas originale ? Voir votre vieille tante Nicole faire la «danse du poulet» est honnêtement un grand moment de joie dans une vie, alors pour quelles raisons s'en priver?

Peu importe, ces chansons ne mourront jamais, même si elles sont interdites.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.