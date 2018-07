Les plus et les moins du régime cétogène: l’avis des professionnels de la santé

Vous avez certainement entendu parler du régime cétogène, ou "keto diet". On voit actuellement pulluler les tableaux Pinterest et comptes Instagram entièrement dédiés à cette nouvelle mode, qui compte parmi ses adeptes des célébrités majeures comme Halle Berry et Kourtney Kardashian.

Mais avant de le tenter à votre tour, mieux vaut bien comprendre en quoi il consiste, comment procéder et, surtout, ce qu'en disent les médecins et les nutritionnistes.

Qu'est-ce que le régime cétogène?

Il s'agit d'un programme alimentaire reposant sur des apports en glucides très faibles, voire nuls. L'organisme entre ainsi dans un état de cétose consistant à produire de l'énergie en brûlant seulement de la graisse. Comme n'importe quelle autre technique, la majorité des régimes cétogènes limitent les quantités ingérées. Mais dans ce cas précis, le type d'aliment consommé est tout aussi essentiel.

Alors, qu'est-ce qui est permis? Allez-y franco sur les poissons et fruits de mer, les légumes faibles en glucides (oubliez carottes et pommes de terre!), le fromage, la viande et la volaille, les œufs, les yaourts nature et, bien sûr, les lipides. Ce qu'il vous faudra oublier: les fruits, les céréales et produits dérivés (dont le pain et les pâtes), les légumineuses et tout ce qui peut contenir des sucres ajoutés.

La répartition de vos calories devrait être la suivante: 75% de lipides, 20% de protéines et 5% de glucides. Voilà qui est très éloigné des habitudes alimentaires occidentales, si bien que la transition peut être difficile.

Sous le contrôle d'un médecin, le régime cétogène peut être un moyen efficace de perdre du poids.

Malgré le défi qu'il présente, le régime cétogène affiche des résultats avérés — du moins à court terme. Selon une étude de 2014, publiée par l'International Journal of Environmental Research and Public Health, "le régime cétogène, géré par un professionnel de la santé, peut représenter un outil efficace pour le traitement de l'obésité". Le point essentiel à retenir: pour éviter toute complication, il faut impérativement se faire suivre par un docteur tout au long du processus.

Selon le docteur Nancy Rahnama, interne et spécialiste de la nutrition à Los Angeles, "le régime cétogène est très efficace pour une perte de poids rapide, tant qu'il est mené dans des conditions propres à prévenir tout risque". Ce qui nous amène au mauvais côté des choses...

Le revers de la médaille: la grippe cétogène.

Comme toutes les tendances santé — particulièrement celles qui reposent sur des restrictions —, celle-ci a éveillé des inquiétudes au sein du corps médical. Les professionnels doutent qu'elle puisse offrir un véritable équilibre de vie à long terme, sans présenter de danger pour l'organisme.

Le docteur Amnon Beniaminovitz, cardiologue au sein du cabinet new-yorkais Manhattan Cardiology, signale qu'au moment d'adopter ces nouvelles habitudes alimentaires, certaines personnes peuvent se trouver réellement mal en point — un phénomène baptisé la "grippe cétogène".

"Il est fréquent de voir survenir divers symptômes comme des maux de tête, une forte fatigue, des vertiges, des nausées, une difficulté à se concentrer (cerveau embrumé), une chute de la motivation ou une humeur irritable."

On retrouve ces mêmes manifestations chez les gens s'efforçant d'arrêter le soda ou la caféine, ce qui amène certains à rapprocher le régime d'une forme de cure détox.

Kristin Kirkpatrick, diététicienne à Denver et experte nutrition pour le programme de perte de poids Lose It!, l'a elle-même testé afin de savoir d'expérience ce que peuvent traverser ses patients. Selon elle, la "grippe cétogène" n'a rien d'un mythe, mais il est essentiel de persévérer pour obtenir des résultats.

"Les débuts peuvent être vraiment difficiles. Dire qu'on est affamé est un euphémisme!", rapporte-t-elle au HuffPost américain. "Mais une fois l'organisme habitué à un faible apport en glucose, on connaît un sentiment proche de l'euphorie."

Les études à long terme sont encore trop rares.

Ginger Hultin, diététicienne et nutritionniste à Seattle et coach pour l'entreprise spécialisée dans le bien-être Arivale, s'inquiète du manque d'études dépassant les premiers résultats positifs pour s'intéresser aux effets à long terme du régime cétogène.

"Ce programme alimentaire pourrait provoquer des troubles rénaux, des carences et nombre d'effets secondaires incluant constipation, déshydratation, fatigue et nausées. Chaque personne devrait peser le pour et le contre avec les conseils de son médecin traitant", estime-t-elle.

Ses apports lipidiques élevés pourraient nuire à la santé cardiovasculaire.

Le régime cétogène encourage ses adeptes à consommer des produits qu'on leur conseille généralement de limiter, notamment la viande et les graisses saturées.

"En règle générale, [il] repose sur une grande quantité d'aliments d'origine animale, contenant beaucoup de graisses saturées et de protéines", précise le docteur Nicole Harkin, cardiologue, lipidologue et maître de conférences à l'université de New York. "Cela peut provoquer une hausse du taux de cholestérol LDL, facteur de risque reconnu pour les maladies cardiovasculaires."

Au-delà de la perte de poids, il existe d'autres bénéfices potentiels.

Des études ont montré que le régime cétogène pouvait avoir un impact positif sur les personnes atteintes d'épilepsie. Il est proposé en tant que traitement par l'établissement Stony Brook Medicine, où exerce le docteur Josephine Connolly-Schoonen, directrice du service nutrition et spécialiste de la gestion nutritionnelle de l'obésité et des maladies chroniques. "Ce programme alimentaire est particulièrement efficace pour réduire la fréquence des crises chez les épileptiques", confirme-t-elle au HuffPost.

Des études réalisée à petite échelle ont également fait ressortir des résultats prometteurs auprès de femmes atteintes d'un syndrome des ovaires polykystiques.

Il permet en outre de stabiliser le taux de glycémie, facteur essentiel pour les diabétiques.

Des études ont même montré que les régimes très faibles en glucides avaient leur utilité dans la prévention et le traitement de plusieurs cancers; sur ce point, des recherches complémentaires s'imposent.

En tout cas, cette tendance semble bien installée — et à court terme, avec le suivi d'un professionnel de la santé, elle peut effectivement permettre une perte de poids. On attend d'autres études pour identifier à la fois ses éventuels usages contre certaines maladies et les risques pour la santé qu'elle pourrait engendrer. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais de consulter votre médecin traitant avant d'entamer un nouveau régime ou autre changement majeur dans votre hygiène de vie.

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Guillemette Allard-Bares pour Fast For Word.