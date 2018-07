Meghan Markle enfreint-elle vraiment le protocole royal?

Être membre de la famille royale n'est pas toujours une partie de plaisir. Avec l'arrivée de Meghan Markle dans la famille, il y a eu beaucoup de discussions à savoir si la nouvelle mariée enfreint le protocole royal.

Chaque mouvement de Markle est analysé par les médias, les médias sociaux et dans les forums de discussion.

Meghan a bouleversé quelques conventions, comme passer Noël avec la famille royale au domaine de Sandringham seulement un mois après s'être fiancée, alors qu'il faut habituellement être marié à un membre de la famille royale pour obtenir une invitation.

Plus récemment, alors que Markle était de passage en Irlande, elle a mentionné être satisfaite du résultat du récent référendum légalisant l'avortement. La sénatrice Catherine Noone a tweeté sa conversation avec Meghan, mais a rapidement supprimé le gazouillis. Les membres de la famille royale ne sont pas autorisés à exprimer une opinion politique.

La duchesse a appris une tonne de traditions royales au cours des derniers mois avec l'aide de Samantha Cohen, secrétaire et assistante privée de la reine Elizabeth. Cohen aide Meghan dans son nouveau rôle en lui expliquant toutes les règles de l'étiquette.

Cependant, tous les protocoles ne sont pas strictement respectés. Démêlons la fiction de la réalité au sujet des règles auxquelles Meghan Markle doit se plier.

Getty Images

Meghan doit porter des bas collants. Faux!

Les dames de la royauté portent souvent des collants, mais ce n'est pas lié à une règle écrite. Amanda Dishaw, directrice de Meghan's Mirror, a déclaré qu'il y avait plusieurs raisons de choisir des collants. Le collant peut aider à éviter l'irritation et facilite l'adhérence dans les talons hauts durant l'été.

Meghan n'a pas le droit de demander de l'aide à la reine. Faux!

Lorsque la duchesse de Sussex a été invitée à se joindre à la reine Elizabeth pour une journée à Chester, les internautes ont rapidement remarqué que Meghan Markle posait de nombreuses questions à la reine. Plusieurs avançaient que l'on ne devrait jamais poser ce genre de questions à Sa Majesté. Cependant, le but de la visite était que Meghan apprenne se comporter durant les engagements royaux. La reine s'attendait à ce que les questions fassent partie du processus.

Anwar Hussein via Getty Images

Meghan doit porter du vernis à ongles de couleur peau? Faux!

Le vernis à ongles discret est souvent favorisé en raison de son côté pratique. Les membres féminins de la famille royale doivent être propres et bien rangés. Quand un ongle coloré s'écaille, c'est très visible, alors que les couleurs plus discrètes sont beaucoup moins apparentes. Et la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a d'ailleurs démenti cette «règle» en portant une pédicure rouge vif lors d'un événement de 2012.

Prince Harry et Meghan peuvent se tenir la main en public. Vrai!

Vous n'avez pas souvent vu la reine et le prince Philip se tenir la main devant les médias, mais c'est probablement une décision personnelle. Se tenir la main est complètement à la discrétion du couple. Le duc et la duchesse de Cambridge ne sont pas très démonstratifs non plus, mais le prince Charles et la duchesse de Cornwall sont connus pour se tenir la main et se regarder avec amour en public. Tout se résume au style du couple.

Anwar Hussein via Getty Images

Meghan doit apporter une tenue noire en voyage? Vrai!

Depuis la mort prématurée de George VI, tous les membres de la famille royale doivent voyager avec une tenue de deuil entièrement noire dans leurs valises. En 1952, lorsque le roi est décédé à l'âge de 56 ans, la reine a dû attendre à bord d'un avion une tenue noire afin qu'elle puisse se changer avant de quitter l'appareil. Des médias l'attendaient à sa sortie de l'avion et elle ne pouvait pas être vue sans vêtements de deuil.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.