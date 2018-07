C'est possible d'aller cuisiner avec les vedettes de «Breaking Bad» dans le VR de la série

Vous êtes un maniaque de la série Breaking Bad et avez toujours rêvé de pouvoir cuisiner dans le VR utilisé par les acteurs de la série? C'est votre chance!

Bryan Cranston (Walter White) et Aaron Paul (Jesse Pinkman) prennent part à une campagne de financement mise sur pied par Omaze afin de venir en aide à deux organismes à but non lucratif américains, le National Center for Missing and Exploited Children et Kind Campaign, la première en aide aux enfants disparus ou qui ont subi des violences, et la seconde lutte contre l'intimidation. C'est aussi un bon moyen de souligner les 10 ans du début de la série à la télévision américaine.

Pour encourager les dons, les deux vedettes ont accepté de se réunir à Los Angeles avec le VR utilisé dans la série pour cuisiner le cristal meth, et d'y accueillir le gagnant du concours et son accompagnateur. En plus de la rencontre, les gagnants pourront cuisiner avec les deux acteurs (mais pas du cristal meth quand même).

Signe que la campagne est déjà populaire, les offres pour les souvenirs (scripts signés, habits radioactifs portés par les acteurs, etc.) sont déjà épuisés. Les dons (et la participation) sont ouverts jusqu'au 31 août. Les Canadiens peuvent s'inscrire au concours.