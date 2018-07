L'éclipse lunaire fait de nombreux déçus à travers le monde

"Super...". En raison des conditions météorologiques et des contraintes géographiques, nombreux étaient ceux qui n'avaient que peu de chances d'apercevoir l'éclipse lunaire, présentée comme "la plus longue du 21e siècle".

Pour autant, beaucoup gardaient espoir en ce vendredi 27 juillet. Avant de se rendre à l'évidence, et de faire part de leur désarroi sur les réseaux sociaux.

Ainsi, aux alentours de 21h20, au moment où ce phénomène rare était censé être visible depuis l'hexagone, plusieurs internautes ont partagé des clichés illustrant leur déception, agrémentés de commentaires alternant entre humour résigné et réelle désillusion.

"Quand t'es passionnée par l'astronomie, que tu espères voir l'éclipse lunaire, mais...", a par exemple publié, dépité, un internaute sur Twitter. "Super... ce soir c'est l'éclipse, et bien sûr il y a des nuages partout", déplore un autre.

Ci-dessous, quelques tweets de chasseurs d'éclipse déçus:

Quand t'es passionnée par l'astronomie, que tu espère voir l'éclipse lunaire, mais...#EclipseDeLune pic.twitter.com/gj1DbyV1Lt — Buttergale (@Buttergale) 27 juillet 2018

Je suis deg ... 20 min après avoir emmené mon frère avec son télescope voir « l'éclipse » un mégas orage arrive. Au final rien à voir juste les éclairs et la pluie... bienvenue dans l'Aube. #eclipselunaire — NOUCHE 🦖 (@MMotton) 27 juillet 2018

désespérément à la recherche de la Lune #LunarEclipse pic.twitter.com/bstxlSFXF8 — Myriam (@holbrookjdm) 27 juillet 2018

D'autres ont préféré ironiser sur la situation, en imaginant ce que donne en réalité le spectacle, comme le montrent les tweets ci-dessous.

Ceux qui habitent dans des régions épargnées par les caprices de la météo ont tout de même pu assister à cette "lune de sang", et en ont donc profité pour publier de jolies photos. Mention spéciale pour le dernier cliché, partagé depuis l'île de La Réunion.

J'Ai Demandé a la Lune Et le soleil ne le sait pas

Et comme le ciel n'avait pas fière allure Je me suis dit quelle infortune

Et la lune s'est moquée de moi🎼🎤🌙🌔🌗🌘🌑@nicolasirkis @indochinetwitt @oLidESaT_ #eclipselunaire pic.twitter.com/Fhv3o0jNxz — Pascaline †³ (@PascalineAnst) 27 juillet 2018

Pour qu'une éclipse de Lune se produise, il faut qu'il y ait un alignement quasi parfait du Soleil, de la Terre et de la Lune. Notre planète, se trouvant entre notre étoile et la Lune, projette alors son ombre sur son satellite naturel.

À l'inverse de la Réunion, de l'Afrique de l'Est et du Sud, du Moyen-Orient et de l'Inde, la France métropolitaine n'était pas la mieux lotie pour observée l'éclipse. Ce qu'ont pu constater, non sans amertume, de nombreux internautes.