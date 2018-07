Karine Vanasse et Billy Campbell en couple… dans la saison 3 de «Cardinal»?

En exclusivité pour le HuffPost Québec, le réalisateur de Cardinal, Podz, a évoqué l'avenir de la série et de son couple vedette. Le québécois en a aussi profité pour annoncer le début du tournage de son film très attendu sur la mafia montréalaise...

Rencontré lors du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo, Daniel Grou alias Podz nous a fait quelques confidences sur la troisième saison à venir de l'excellente série policière canadienne. Adapté du roman Quand tu liras ces mots de Giles Blunt, cette nouvelle fournée de six épisodes va nous replonger dans la ville fictive d'Algonquin Bay, en plein automne, alors que le détective John Cardinal est confronté à une terrible tragédie. «Il va perdre sa femme et devoir surmonter son deuil», a confié Podz.

Un couple que tout le monde attend

La mort de Catherine - qui a tout l'air d'un suicide – pourrait bien aussi apporter une nouvelle dynamique dans la relation entre John Cardinal et celle qui l'épaule depuis le début dans ses enquêtes, la détective Lise Delorme campée par Karine Vanasse. Les verra-t-on enfin en couple? «John a toujours eu besoin de s'occuper de quelqu'un. Il avait l'habitude de prendre soin de sa femme, mais maintenant elle n'est plus là», a souligné Podz.

«La série tourne beaucoup autour de la relation entre John et Lise, et il est certain que tout le monde veut les voir ensemble», a ajouté l'interprète du détective Cardinal, l'acteur américain Billy Campbell, qui a accompagné le réalisateur québécois à Monte-Carlo. «Je pense que c'est aussi ce que veulent John et Lise au fond d'eux-mêmes. Avec la mort de Catherine, le seul obstacle qui s'opposait à la possibilité de les voir en couple s'est envolé, mais ça reste compliqué parce que John aimait beaucoup sa femme...»

Ironiquement, il y a deux ans, Karine Vanasse avait dû démentir les rumeurs qui la disaient en couple, dans la vraie vie, avec son partenaire à l'écran. De son côté, Billy Campbell a souligné le grand bonheur qu'il avait à donner la réplique à l'actrice québécoise. «Ce n'est pas seulement un plaisir de pouvoir la côtoyer en tant que personne, Karine est aussi une immense artiste de cinéma. Il y a une part de génie chez elle, même si elle ne s'en rend pas forcément compte.»

Quatre saisons et puis c'est tout?

Alors que la date de lancement de la saison 3 de Cardinal n'a pas encore été officiellement annoncée (on parle de l'automne ou de l'hiver prochain), la chaîne CTV, qui diffuse la série en version anglaise, a déjà confirmé la production d'une quatrième saison. «Ce sera probablement la dernière, nous a précisé Podz. Les personnages sont tellement riches qu'on pourrait très bien tourner plus de saisons qu'il n'y a de romans (de Giles Blunt). Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à explorer dans la relation entre John et Lise, et la petite danse à laquelle ils se livrent. Mais, pour le moment, on a décidé de s'arrêter à la saison 4.»

Fidèle à son habitude, Podz devrait, une nouvelle fois, réaliser l'intégralité des épisodes de cette quatrième saison entre Sudbury et North Bay, dans le nord de l'Ontario. «Quand on m'a appelé pour la première saison de Cardinal, je devais seulement faire le 1er épisode, a-t-il rappelé. Mais je préfère tourner toute une saison. Ça permet de donner une vision plus cohérente à la série. Maintenant, si on me demande de ne faire qu'un épisode de The Handmaid's Tale, j'irais sans hésiter!»

Entre petit et grand écran

Avant de s'attaquer à la quatrième saison de Cardinal, le québécois doit débuter le tournage de son nouveau long-métrage, Mafia Inc., d'ici quelques semaines. «On va commencer à tourner fin août à Montréal», a révélé Podz au HuffPost Québec. Adaptée du livre d'André Cédilot et André Noël, le film retracera l'histoire du clan Rizzuto, l'une des principales «familles» de la mafia montréalaise.

Annoncé depuis 2016, ce projet très attendu marquera le grand retour au cinéma du réalisateur de 10 ½ et L'affaire Dumont, après un long intermède au petit écran qui l'a vu également diriger deux épisodes de la série à succès Vikings en 2015. «Pour moi, c'est toujours du cinéma, même quand je travaille en télé, a réagi Podz. Simplement, ce qui est le fun avec une série, c'est qu'on peut se concentrer un peu plus sur les personnages qu'au cinéma où on s'intéresse plus à une thématique.»